Carlos Araya completa su trilogía con David Mederos con un triunfo y el cinturón nacional

El Shoothon Gym se ha convertido en el equipo recolector de cinturones. El equipo que encabeza David Rodríguez tiene desde ayer un nuevo título, el de campeón de España de muay thai WMC en menos de 59 kilos de peso. Si hace apenas una semana era Nauzet Trujillo el que conseguía el cinturón europeo ISKA, ayer le tocó el turno a uno de los hermanos Araya, Isaac. El adejero logró recuperar el cinturón que había perdido hace unos meses. Lo hizo completando la trilogía de enfrentamientos con el majorero David Mederos y desnivelándolo a su favor.

El primer duelo fue para Isaac y el segundo, con el cinturón en juego y en Fuerteventura, se lo llevó Mederos en una controvertida decisión de los jueces. Así, todo indicaba que habría que ir a una revancha para decidir el nuevo campeón y, de paso, certificar quién de los dos fajadores era el mejor. Lo fue Isaac Araya que salió al ring en Murcia sin ninguna contemplación, a destruir a su rival imponiendo un ritmo altísimo de pelea, pateando con dureza abajo y al medio y buscando la distancia que mejor le venía para sus características.

El castigo de Araya desde el primer segundo del combate fue difícil de asimilar para su rival, un hombre acostumbrado a pegarse… pero no hasta tal extremo. El guerrero adejero no dejó de disparar golpes y a Mederos se le empezó a hacer largo el primer asalto en el que su pierna ya acabó bastante castigada. En el segundo episodio Mederos no pudo resistir el duro pateo del fajador tinerfeño. Su pierna dijo basta y Araya pudo celebrar la reconquista de un cinturón que siempre consideró suyo.

Era el tercer año consecutivo que los hermanos Araya eran protagonistas de la gran gala de muay thai murciana Guerreros del Ring y los dos púgiles adejeros dejaron bien claro el nivel del muay thai tinerfeño y el por qué los promotores cuentan con ellos para las veladas.

CARLOS, MERMADO

Y eso que Carlos no tuvo su mejor noche. Porque después de sus combates de máxima exigencia ante los tailandeses Lampard Sor Kamsing y Manachai, el físico del púgil adejero le pasó factura. Aún así Carlos mostró su calidad ante un rival complicado. Khyzer Hayat Nawat terminó venciendo en el quinto asalto cuando pararon el combate debido a un corte en la ceja izquierda del tinerfeño.

“Sabía que iba a tener problemas porque arrastraba mucho dolor en mis piernas y no podía desarrollar mi muay thai, cada patada que daba o recibía me dolía el alma, pero no quise tirarme sino aguantar, espero tener una revancha”, dijo el adejero.