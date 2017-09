Carlos Herrera, a TVE

A mí lo que más me gusta del lío catalán es algo que no tiene nada que ver con el lío catalán: que Carlos Herrera volverá a TVE con un programa de debate en eso que le dicen prime time. Ya era hora. Televisión Española va subiendo peldaños y audiencia; muy deprisa. Con Carlos Herrera llegará el desbordamiento. No me pidan que escriba más de la mascarada catalana. Estos van a acabar en la mazmorra si se les aplica el derecho penal. Yo sé que están buscando ser fotografiados con las esposas puestas, pero si no hay otro remedio. Esposaron a Villar, o al menos lo detuvieron con la televisión y la Guardia Civil, ¿por qué no a Puigdemont? Unos cuantos días en la mazmorra le sentarían bien. A él y a quienes vulneran las leyes constitucionales. Esto es mucho más grave que robar, un suponer. Y no va a hacer falta mandarles la Legión, basta con cumplir la ley y que los detenga una fuerza de seguridad, no las Fuerzas Armadas. Pero la noticia es que Carlos Herrera volverá a la televisión pública y eso tiene incendiada a la izquierdona en las redes sociales, que no aguantan ni una. Yo no he visto gente más desagradable. El Parlamento catalán ha dado un golpe al Estado, a ver cómo reacciona el Estado. Coño, no puedo dejar de hablar de Cataluña y me da que, de aquí al primero de octubre, casi todo el mundo -bueno, los iniciados- no van a hacer otra cosa. Yo ni siquiera soy un iniciado, sino un español que solicita al Estado que aplique la ley. Y me alegro mucho de lo de Carlos, a quien conocí en el yate de Paco el Pocero un año en el que vivíamos mucho más tranquilamente. Y eso.