Carlos Sainz deja Toro Rosso y se une al equipo Renault en 2018

El equipo Renault de Fórmula 1 confirmó este viernes el fichaje para la próxima temporada del piloto español Carlos Sainz, en una cesión por parte de Red Bull y dejando Toro Rosso, con quien dio el salto al ‘gran circo’ y con el que ha corrido las tres últimas campañas, en una etapa que le hace sentirse “orgulloso” y en la que espera devolver la confianza del constructor galo con sus mejores actuaciones en carrera.

Sainz, de 23 años, ve de este modo cumplido su objetivo de salir de Toro Rosso y ante la imposibilidad de dar el salto a Red Bull para el próximo Mundial probará sus condiciones en Renault, después de brillar en sus tres primeras temporadas en la F-1, logrando hasta en cuatro ocasiones finalizar sexto en carrera.

“Estoy muy contento de unirme al Renault Sport Formula One Team. Ser piloto de F1 para un equipo constructor es un honor y espero devolver la fe de Renault en mí con mis mejores actuaciones en pista. La trayectoria de Renault es increíble y estoy orgullos de unirme en un momento tan importante de su historia”, aseguró Sainz en declaraciones facilitadas por Renault.

Además, subrayó estar deseando poder trabajar en Enstone y Viry y pilotar junto a su nuevo compañero Nico Hülkenberg, ya que el británico Jolyon Palmer dejará el equipo. “He trabajado con Renault en la Fórmula 1 y con anterioridad, así que conozco su motivación y capacidades. Es el inicio de un capítulo muy excitante en mi carrera”, añadió.

Quien iba a decir a este chavalin que 11 años más tarde iba a correr en este equipo. Será un gran honor. Gracias/ Merci @RenaultSportF1 comentó el madrileño en su cuenta oficial de Twitter.

Sainz no quiso olvidarse, no obstante, de Red Bull y de la oportunidad que le brindaron de debutar en la F1 con Toro Rosso. “Me gustaría dar las gracias a Red Bull por toda su confianza y apoyo y por permitirme tener esta oportunidad. Último pero no menos importante, dar las gracias a todos los que trabajan en Toro Rosso. Son un equipo fantástico de profesionales y les deseo lo mejor para el futuro”, concluyó.

De hecho, el madrileño no dejará de pertenecer a la “familia Red Bull” según el consultor del equipo austríaco, Helmut Marko. “Estamos contentos de haber llegado a un acuerdo para que Carlos sea piloto de Renault en 2018. Es un talento tremendo y se beneficiará de trabajar con un constructor y junto a un piloto muy experto. Esto le da un reto diferente y estaremos mirando atentamente su progreso ya que sigue formando parte de la familia Red Bull”, aclaró el austríaco.

Con este fichaje, Sainz hace buenas las declaraciones que realizó en julio en el transcurso del GP de Austria, cuando vaticinó su salida de Toro Rosso. “Un cuarto año en Toro Rosso es improbable y no cerraré la puerta a ninguna oportunidad, pero aún quedan muchas carreras. Estoy preparado para dar un paso adelante en mi carrera. No descarto ninguna opción; y ya veremos qué es lo que pasa”, apuntó entonces Carlos Sainz en unas declaraciones que conllevaron una reacción crítica de Red Bull y Chris Horner, jefe del equipo, llegó incluso a dejar claro que el español seguiría en Toro Rosso en 2018.

Por su parte, el director de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul, describió a Carlos Sainz como un piloto “prometedor” que lleva en el “radar” de Renault bastante tiempo, sobre todo tras sus éxitos en las Fórmula Renault.

“La decisión está alineada con nuestros objetivos estratégicos a medio plazo. Nico y Carlos se complementarán y la combinación nos debería ayudar a mejorar posiciones en la parrilla”, auguró. “Gracias a Helmut Marko por cedernos a Carlos para este periodo”, concluyó.

Sainz aterrizará el próximo campeonato en Renault, equipo que hizo bicampeón del mundo a Fernando Alonso. El madrileño, ganador de las Formula Renault 3.5 Series en 2014 y de la Formula Renault 2.0 en 2011, acumula a sus 23 años 53 Grandes Premios en la Fórmula 1 desde su debut en Australia en 2015. Con 100 puntos ganados en total, y siendo sexto en cuatro ocasiones, confía en mejorar sus números con Renault y quizá poder ganarse en el futuro un volante oficial en Red Bull.

Actualmente noveno en el Mundial, que sería su mejor actuación en el momento, lleva 36 puntos en lo que va de campeonato gracias en parte a la sexta posición en Mónaco. Duodécimo en 2016 y decimoquinto en 2015, el año del debut, su progresión en Toro Rosso ha sido siempre al alza. Además de sus buenas carreras, demostró ser rápido en calificación siendo su mejor tanda la del GP de España 2015, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando firmó el quinto mejor tiempo.