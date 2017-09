Choque matinal de trenes

Tras recuperar la moral en Vallecas, el CD Tenerife regresa al Heliodoro Rodríguez López tras un largo periplo en el que ha jugado tres partidos consecutivos fuera de su casa. Tras más de 20 días alejado de su público, los de José Luis Martí se medirán, en horario matinal, a uno de los conjuntos que de verdad tiene la obligación de ascender a Primera División.

Por presupuesto, plantilla y pasado reciente, el Granada CF parte con la exigencia de retornar a la Liga Santander, de la que descendieron el pasado curso. Pero no han comenzado bien las cosas para la escuadra nazarí, entrenada por el exblanquiazul José Luis Oltra y en el que milita el defensa Germán Sánchez, que por lesión causa baja para este encuentro. Tres empates levantan ampollas en el equipo andaluz, que además fue eliminado el miércoles por el Zaragoza en la Copa del Rey (3-0) en un choque en el que no jugaron la mayoría de los futbolistas que serán titulares en el Heliodoro Rodríguez López.

En el otro bando, la tranquilidad reina en un equipo que ha firmado uno de sus mejores comienzos de temporada en su historia. La contundente victoria en Copa del Rey ante el Rayo Vallecano (0-3) despejó las mínimas dudas que se originaron en el entorno tras la derrota encajada en Pucela.

Precisamente en el duelo copero los cambios introducidos por el entrenador funcionaron a la perfección, por lo que ningún blanquiazul puede dormirse. Aún así, lo normal es que Martí vuelva al plan de la liga y forme una alineación más o menos parecida a la de los anteriores partidos. Sería lógico que Dani Hernández regrese a la portería y Jorge al centro de la zaga para formar junto a Carlos Ruiz. Esto traducido significa que Carlos Abad y Aveldaño volverán a la suplencia. Más dudas hay en el lateral diestro. Luis Pérez no estuvo acertado frente al Valladolid y no sería nada extraño que Raúl Cámara volviese al once inicial.

Aitor y Vitolo seguirán manejando el timón de la nave, acompañados por Suso Juan Carlos Real y Longo. Quien podría entrar para suplir a Tyronne es Malbasic, que ha dejado buenas sensaciones en los partidos que ha jugado. Si todo esto se cumple, debutarán en el estadio Filip Malbasic y Samuele Longo.

Una parte de la historia blanquiazul

José Luis Oltra siempre será bien recibido en Tenerife. Nadie olvida que es el entrenador con más partidos en la historia del cuadro canario y que fue el artífice del ascenso a Primera División de 2009.

Desde que se marchó de la Isla, allá por el 2010, ha regresado en tres ocasiones con diversos equipos. Nunca perdió, ya que logró dos victorias y un empate sus visitas al Heliodoro.

Oltra recupera a Montoro, hombre clave en el at aque, pero no está claro que lo alinee desde el inicio. También dispone del internacional peruano Sergio Peña, con el que hasta ahora no había podido contar por no tener una licencia que ya ha podido ser tramitada por la entidad, y Darwin Machís, que ya regresó de la convocatoria internacional.

Aún así, lo normal es que apueste de inicio por sus dos principales delanteros: Joselu y Adrián Ramos, dos jugadores que forman una de las mejores duplas atacantes de la categoría.

Por contra se pierde el partido el excentral del CD Tenerife Germán Sánchez, lesionado desde hace varias semanas. Tampoco jugarán Iriondo, Saunier y Licá