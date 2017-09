Clavijo amenaza al subdelegado del Gobierno: “Ya le llegará el recadito”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, amenazó ayer, en la sesión de apertura del primer pleno parlamentario regional de la nueva temporada política, al subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz-Guerra: “Ya le llegará el recadito”, dijo. Aunque no citó expresamente al máximo representante de la Administración General del Estado en la provincia tinerfeña, nadie dudó -por el contexto de su intervención- sobre quién se estaba refiriendo, y hasta el propio Clavijo reconoció su error y se disculpó a instancias de la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien le hizo ver lo intolerable que resultaba la amenaza. El ‘pecado’ de Díaz-Guerra son unas declaraciones a DIARIO DE AVISOS en las que se hacía eco del debate abierto en la comunidad científica internacional, considerando que existe relación entre los vertidos de aguas sin tratar y las proliferaciones de microalgas, un vínculo negado de forma tajante por el Gobierno.

El incidente descrito fue la nota más llamativa de una comparecencia presidencial que llegó forzada por un clamor popular reflejado en las calles y a través de redes sociales y medios de comunicación, como reiteró ayer la oposición. Primero dieron la cara los técnicos, luego los consejeros y, al fin, “se mojó” (como exigía el presidente del PP canario, Asier Antona) Clavijo.

Aunque hubo un atisbo de autocrítica por su parte, el presidente autonómico no solo sigue negando que la política informativa de su equipo alimentó la alarma social suscitada, sino que tampoco aprecia que exista problema alguno: “¿Crisis de las microalgas? Alguien me tiene que explicar cuál es la crisis, porque igual, igual, un fenómeno natural… Es como si decimos crisis del viento, crisis de la subida de las temperaturas… Y tratar de responsabilizar al Gobierno de un fenómeno de la Naturaleza, que, desde luego, no tiene nada que ver, más allá de lo que han querido amplificar, como un elemento de desgaste del Gobierno de Canarias, algunas personas irresponsables, algunas, inclusive, ostentando cargos de la Administración del Estado, que de manera absolutamente irresponsable, han actuado. No se preocupe, no se preocupe, que ya le llegará el recadito”, dijo textualmente. Al presidente regional no le duelen prendas relativizar e, incluso, frivolizar, sobre la crisis medioambiental en el litoral isleño. Mientras Clavijo insiste en que todo es fruto de una “realidad paralela” y pide “huir de la demagogia y la falacia”, lo cierto es que, unas horas después, su consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto (quien sí parece haberse leído los informes de los expertos canarios que encargó el Ejecutivo) anunciaba que habrá fondos para investigar estos blooms y el riesgo de que los sucedan ‘mareas rojas’ contaminantes.

La novedad llegó con el anuncio, por parte de Fernando Clavijo, de la recuperación del Comisionado para el cambio climático, a lo que el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, replicó en la sesión de tarde que “ya podía haberlo tenido en cuenta a la hora de impulsar la Ley del Suelo”.

Los ‘blooms’ no cesan de inquietar, ahora con agua “enrojecida”

Mientras el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, insistía ayer durante el pleno del Parlamento de Canarias en que no hay una crisis medioambiental en el litoral isleño, las proliferaciones de cianobacterias no dejan de repetirse en las costas de islas como Tenerife y La Gomera.

Por lo que respecta al día de ayer, estas manchas de aspecto tan desagradable retornaron a puntos del litoral situados frente al término municipal de El Sauzal o ante Radazul (perteneciente al municipio de El Rosario).

Sin embargo, la mayor inquietud vino desde Valle Gran Rey (La Gomera), donde el agua cercana a la costa adquirió en algunas zonas un tono “enrojecido”, tal y como describió el diputado de ASG Casimiro Curbelo durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico.

A este respecto cabe recordar que los propios técnicos canarios advierten de que, tras estas proliferaciones de cianobacterias, pueden llegar otros organismos aparejados a diversas toxinas, lo que se denomina ‘mareas rojas’.

El hecho de que, ya avanzado este mes de septiembre, sigan produciéndose estas proliferaciones de microalgas en Canarias concuerda con lo explicado por los especialistas, quienes no albergan duda alguna de que este fenómeno se repetirá durante los próximos veranos, ya que en las Islas se mantendrán las condiciones propicias para que así suceda.