Curbelo (ASG) retira su apoyo a Clavijo (CC) en Valle Gran Rey

Los concejales del grupo municipal de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey han presentado un escrito mediante el que comunican al alcalde de esta corporación, Ángel Piñero (CC), que, “ante los hechos y situaciones que suponen una deslealtad y un incumplimiento del pacto de gobierno”, le retiran su apoyo y dan por roto el acuerdo suscrito hace ahora dos años.

En su escrito, los concejales de ASG manifiestan: “Consecuentemente y sin presentar renuncia alguna a las mismas, ponemos las áreas y competencias delegadas a disposición del presidente de la corporación”.

El portavoz del grupo municipal de ASG, el diputado autonómico y Jesús Ramos, teniente de alcalde, afirma que la situación en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey es “insostenible” y que el camino que ha venido desarrollando el alcalde “no es el que Valle Gran Rey necesita y merece”. A su juicio, el alcalde entiende que una Administración pública “se gobierna o gestiona del mismo modo que se realizaba hace 15 o 20 años, utilizando a los concejales, propios y ajenos, como cabeza de turco ante los problemas y no como compañeros”. Y añade: “Se equivoca profundamente. Vivimos en otra época, donde la relación entre Administración y administrado es más avanzada y cercana; un momento en que la Administración no se entiende sin la participación ciudadana y la adopción de las decisiones públicas desde la responsabilidad, la transparencia y el gobierno abierto”.

Jesús Ramos destaca que “esta decisión es fruto de una larga y profunda reflexión”, en la que han “sopesado de manera detenida y ante los órganos del partido los pros y contras, anteponiendo siempre el interés general de los ciudadanos de Valle Gran Rey a cualquier otra cuestión material o partidista”.

El presidente de la comisión gestora de ASG en el municipio, Aníbal González, expresa que en el ámbito orgánico apoyan “sin fisuras” a sus compañeros, ya que, subraya, en el Ayuntamiento “no ha existido un verdadero pacto como en cualquier institución pública, porque el alcalde ha actuado faltando al más mínimo respeto y lealtad entre aquellos que se suponen socios de gobierno”. Concluye que “el alcalde ha intentado bloquear sistemáticamente cualquier acción o iniciativa propuesta por los concejales de ASG, al impedir la presentación de propuestas”.

“Los incumplimientos han rozado lo grosero, lo absurdo y la ilegalidad”

Los concejales de ASG en Valle Gran Rey denuncian que “la deslealtad del alcalde ha sido continua, hasta rozar lo grosero, el absurdo y la ilegalidad en algunos casos”. Como ejemplo de ello ponen la “legítima decisión” de estos ediles de presentar una reclamación al Presupuesto General de la corporación para el ejercicio 2017 por un importe de 25.000 euros: “Tras ser comunicada al alcalde, él mismo y los concejales de su grupo no apoyaron con su voto, entre ellas, la creación del servicio de socorrismo en las playas, que salió adelante gracias a los votos del resto de fuerzas políticas del pleno y no de aquellos que se suponían nuestros socios de gobierno. Eso sí, el alcalde intentó en la prensa sacar provecho político de una iniciativa que, en su momento, no apoyó. Esa deslealtad justificó que los cargos orgánicos de ASG solicitaran en abril una reunión de seguimiento del pacto, en la que constatamos que no podíamos ir juntos durante mucho tiempo”.