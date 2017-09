Delinquent Habits augura un concierto épico en Tenerife

Delinquent Habits apuran durante el presente mes de septiembre su gira europea, y lo hacen con notable éxito. La banda de rap norteamericano mantendrá su agenda de conciertos activos por el viejo continente hasta mediados del mes de octubre y en este intenso y exitoso recorrido continental ha hecho hueco también para dar un salto hasta Tenerife el próximo 30 de septiembre bajo el sello de la productora Planet Caravan.

Después de pasar por ciudades como Atenas, Budapest, Berna o Bucarets, y la espera de visitar países como Alemania, Francia e Inglaterra, el trío californiano pasará por el Espacio Aguere Cultural de la Ciudad de los Adelantados para ofrecer en directo los sonidos de su últimos disco ‘It could round two’, un trabajo de 13 canciones con en el que ha reactivado una carrera musical que ya acumula más de 25 años de vida.

Para su llegada a las Islas Canarias con una única actuación, Kemo the Blaxican, uno de sus integrantes, anuncia un concierto épico: “Cada segundo de nuestros conciertos es genuino. Siempre ofrecemos directos inolvidables y estamos seguros de que para nuestra única cita en Canarias no será distinto, una montaña rusa emocional con la que pretendemos disfrutar mucho en sintonía con todos nuestros seguidores”.

Las entradas en preventa para este concierto, al precio de 16 euros, ya se pueden comprar en Jumping Man, Secon Jand Music Store, Aguacate Soul, Cafesiete, Vinyl Factory, El Rincón de Tintín y a través de Tomaticket.

Delinquents Habits emergió a mitad de la década de los 90 forjados por los sonidos urbanos y latinos de las calles de Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos. De las primeras grabaciones de sus maquetas nació el interés de Sen Dog, músico de Cypress Hill, quién los acompañó en sus siguientes pasos incluso en las labores de producción. Pronto dieron forma a su éxito con uno de los espectáculos más intensos y animados de la escena rap, arropados también por el éxito de venta de sus trabajos discográficos. De sus cuatro primeros lanzamientos de larga duración ( Delinquent Habits, Here come the horns, Merry go round y Freedom band) vendieron más de un millón de copias. En ese proceso se forjó también su proyección internacional.