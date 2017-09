Desbloqueado el proyecto de rehabilitación del acceso a la playa de Los Patos

El alcalde de La Orotava Francisco Linares y el edil delegado de Infraestructuras, Narciso Pérez, mantuvieron esta semana una reunión con la responsable de la Demarcación de Costas del Estado en Santa Cruz de Tenerife, Teresa Sánchez Clavero, y técnicos del departamento, y el viceconsejero de Política Territorial de Gobierno de Canarias, Jesús Romero, para tratar el tema de la rehabilitación del acceso a la Playa de Los Patos.

El encuentro, que tuvo lugar en la Delegación de Costas, fue “muy positivo”, según el mandatario, quien junto al resto de la Corporación municipal lleva años intentando solventar todos los obstáculos. Tras analizar toda la situación, las dificultades de la actuación y la complejidad de la zona a ejecutar los trabajos -en su mayoría verticales- se aceptó el proyecto presentado por el Ayuntamiento, que contempla otro de carácter integral que supone acondicionar el acceso hasta la misma playa.

“Costas anunció su visto bueno, solicitando al equipo redactor algunas aclaraciones que se aportarán este mismo mes”, puntualiza Linares. En cuanto a los estudios de riesgo de la playa que requiere, se acordó que se puedan encargar a posteriori sin que supongan retraso en la autorización al proyecto.

La realización de los estudios de riesgos de la playa será un tema a abordar desde el Consorcio del Rincón y para los que el Gobierno de Canarias se ofrece a colaborar. El proyecto cuenta también con informe favorable del Consejo Insular de Aguas y quedan por emitirse los correspondientes a Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y de Costas del Gobierno de Canarias, que se esperan recibir en breve.

La comisión ejecutiva del Consorcio del Rincón se reunirá las próximas semanas y tratará este tema.

La actuación contempla la reconstrucción del antiguo sendero de unos 65 metros de largo que discurre por la ladera. En el punto de intersección entre éste y las escaleras se construirá un pequeño mirador. Se incluye la colocación de mallas de protección para evitar daños por desprendimientos. Con esta acción, que se realizará con meticuloso trabajo y se integrará totalmente con el paisaje, se dará mayor seguridad en los accesos.

Con los cambios introducidos ahora se incrementa la inversión prevista de 300.000 euros a 509.000 euros, que también sufragará en su mayor parte el Cabildo de Tenerife.

Ahora se está ante una obra de más envergadura, de mayor inversión y ámbito de actuación, que ofrece mayor seguridad y cuyo resultado final será mucho mejor pues el acceso llegará hasta la misma línea de playa, y con un paseo integrado en el entorno. Pero es necesario contar con los preceptivos informes de las distintas administraciones. La inversión no ha sido nunca un problema, tanto por parte del Cabildo como del Ayuntamiento. Una vez se cuente con los informes favorables pendientes, se prevé licitar la obra, un proceso que se espera iniciar cuanto antes. Sin embargo, el concejal Narciso Pérez se prefiere no dar fechas exactas porque ya se ha visto afectada por múltiples circunstancias y no se ha podido desarrollar como tenía previsto el Ayuntamiento villero.