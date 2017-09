La versión de ‘Despacito’ que todavía no has escuchado está hecha con calculadoras

A estas alturas, ya tendrás más que suficiente con todas las versiones del tremendo éxito mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Despacito, pero siempre queda espacio para otra y en esta ocasión la aplaudimos por su originalidad, ya que está hecha con calculadoras.

Sí, son calculadoras musicales fabricadas en China que emiten distintas notas según se van pulsando las teclas. El usuario de YouTube It’s a small world ha subido a su canal una versión del hit del año usando estos curiosos dispositivos que se ha hecho viral rápidamente.

Pero Despacito no es el único tema al que ha aplicado un ‘remix calculador’ y en su canal se pueden ver otros éxitos versionados como Shape Of You de Ed Sheeran o All Star de Smash Mouth:

La divertida calculadora, por si te interesa crear tus propios temas, se puede comprar online.