Un pequeño tiburón mordió en el vientre, cerca del pene, a un buceador que practicaba snorkel en Florida.

El escualo tuvo que ser destripado vivo sobre la espantada víctima, ya que el animal no soltaba a su presa, según recoge The Mirror.

Ervin Maccarty, que así se llama el buceador, no paraba de gritar: “No me cortes, no me cortes, no lo desangres encima de mí”