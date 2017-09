Detectan posibles irregularidades en la contratación de la secretaria de un concejal lagunero de CC

Las contrataciones del personal en el Ayuntamiento de La Laguna, que tan lamentablemente puso de actualidad el concejal del PSOE Zebenzuí González con sus conocidos mensajes de WhatsApp, amenazan con seguir captando el interés de la opinión pública dentro y fuera del municipio.

Mientras Zebenzuí sigue sin dimitir más de dos semanas después, ahora es otro edil, Agustín Hernández (Coalición Canaria), quien deberá responder a la información adelantada ayer por el digital Canarias Ahora sobre posibles irregularidades en la contratación de su secretaria particular, Candelaria León. Según detalla el citado digital, el concejal de Juegos Tradicionales, Deportes y Drogodependencias del Ayuntamiento de La Laguna y la que hoy es su secretaria particular se conocieron al poco de la incorporación de ella al Consistorio a través de un convenio con el Servicio Canario de Empleo (SCE). En aquellos momentos, finales de 2016, Agustín Hernández también era el responsable de la Concejalía de Obras, y fue en este último departamento en el que entró a prestar sus servicios profesionales como auxiliar administrativo Candelaria de León. Hernández la destinó a su secretaría particular -continúa el relato de Canarias Ahora-, un puesto que habitualmente suele recaer en personal de confianza, del que el Ayuntamiento de La Laguna ya tenía entonces cubierto el cupo de 27 personas que permite la ley, justo el número de concejales de la Corporación.

Cuando en marzo de este año se produce una remodelación del grupo de gobierno al cesar el concejal Sergio Eiroa, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), dejó a Agustín Hernández tan solo con la cartera de Deportes y Drogodependencias, por lo que pasó a ocupar su despacho en las dependencias del Organismo Autónomo de Deportes, que también dirige.

Curiosamente, dos días antes de que se produjeran esos cambios, Candelaria de León ya había sido destinada a ese organismo, teóricamente con funciones de refuerzo administrativo, según relataron al digital fuentes sindicales.

La modalidad de contratación escogida para trasladar a la trabajadora de un destino a otro fue confirmada por el propio concejal: está contratada por una empresa proveedora del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), la que se encarga de proporcionar ordenanzas a las instalaciones deportivas de la ciudad. Agustín Hernández aseguró ayer a Canarias Ahora que en el contrato con Especialistas en Limpieza MSM Mérida, la empresa adjudicataria de ese servicio, se incluye una plaza de secretaria particular del presidente del organismo, lo que no coincide ni con el contrato actual ni con el pliego de condiciones del nuevo concurso, en estos momentos en licitación.

Como puede leerse en el perfil del contratante en la web del Ayuntamiento de La Laguna, ese contrato está diseñado para proveer al OAD de 24 ordenanzas, cuyas funciones están perfectamente especificadas en los pliegos: “Control de acceso, atención al público, apertura, cierre y atención al cuidado (en edificaciones, espacios y equipamientos) de las instalaciones deportivas que gestiona el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna”. Ninguna de esas funciones incluye la de prestación del servicio de secretaría particular del concejal delegado o presidente del organismo.

Además, en los informes elaborados por los técnicos municipales en 2016 para preparar esos pliegos se hace expresa referencia al “personal de la empresa MSM Mérida” que habrá de ser asumido (por subrogación) por el nuevo contratista, y en esa relación solo aparecen 24 ordenanzas. Ni rastro de personal administrativo de ningún tipo, ni de una secretaria particular.

Versión del edil

El concejal Hernández confirmó que su secretaria particular forma parte de la plantilla de Especialistas en Limpieza MSM Mérida, S.L., una empresa que se dedica precisamente a limpieza, pero que ha extendido sus servicios a los de ordenanzas de instalaciones públicas. De hecho, es el actual adjudicatario del concurso denominado “servicio de auxiliares de las instalaciones deportivas gestionadas por el Organismo Autónomo de Deportes” del Ayuntamiento de La Laguna.

Ningún sindicato ha denunciado hasta el momento esta situación laboral: una trabajadora de una empresa ajena al Consistorio prestando servicios de personal de confianza sin sustento contractual.

El concejal Agustín Hernández confirmó al digital que su secretaria particular está adscrita a la empresa que presta los servicios de ordenanzas en las instalaciones deportivas, pero aseguró que es una cesión legal de trabajadores porque en el contrato se contempla tal prestación.