Drag Nayala: “Volvería a presentarme a la Gala Drag de Candelaria”

Han pasado siete meses desde que la actuación de Mario Concepción de Freitas como Drag Nayala en la primera Gala Drag del Carnaval de Candelaria disgustara al colectivo de drags y le ocasionaran algún que otro disgusto y un mal momento personal.

“Recibí muchas humillaciones a través de las redes sociales, pero para mí, es algo que ha quedado en el pasado”, asegura Mario, que a día de hoy sigue trabajando en la peluquería que regenta en Santa Cruz de Tenerife, London Peluqueros, desde hace más de diez años.

En conversación con DIARIO DE AVISOS, el artista, recuerda que en aquel momento lo pasó mal porque “el mundo del artisteo no perdona”, pero no duda al afirmar que volvería a participar en la Gala Drag de Candelaria si se vuelve a organizar porque le “da igual lo que digan”.

Mario atraviesa un momento dulce como transformista, y de lo que fue un trance personal duro, con el tiempo, ha logrado sacar algo positivo: ha sido escogido para organizar la Gala Transfor-Drag que se celebrará el próximo día 13 de octubre como parte del programa de actividades de las fiestas del barrio de Añaza; hace pocos meses, también, fue responsable de la Gala Drag del barrio de Las Mantecas; y sigue actuando con frecuencia en hoteles y fiestas privadas.

“Al final, la gente quiere saber quien eres y ver tu espectáculo, saber por qué fue tan comentado, y esa curiosidad me ha ayudado a darme a conocer algo más”, afirma Mario. “Me gustaría que todos me reconocieran por mi trabajo, no por follones o problemas, porque son más de 8 años los que llevo transformándome”, concluye.

UN ERROR QUE REVIVIÓ “FANTASMAS”

Hace pocos días, este periódico incluía por error en una noticia sobre Drag Sethlas una foto de Mario y de su espectáculo en Candelaria como Drag Nayala, lo que, según nos cuenta, provocó que “todo lo malo de aquello volviera a su mente”. Optó entonces por ponerse en contacto con el DIARIO para notificarnos de tal circunstancia, momento que quisimos aprovechar para, después de pedirle disculpas, interesarnos por su situación tantos meses después de aquella polémica.