El Grupo PSA reafirma su apuesta por España en materia de innovación

El Grupo PSA acaba de dar a conocer los últimos avances en materia de conectividad y el programa de desarrollo de vehículo autónomo de las marcas Peugeot, Citroën y DS. Además, pone en valor la apuesta del grupo por España en materia de I + D a través del ecosistema de innovación desarrollado en Galicia en colaboración con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el apoyo de la Xunta de Galicia.

Carla Gohin, directora de Innovación e Ingeniería Avanzada del Grupo PSA, ha presentado la estrategia de innovación en el Innovation Meeting, encuentro celebrado en el CTAG con la participación de la Dirección General de Tráfico y la Xunta de Galicia. Los objetivos son presentar los avance en materia de vehículo conectado con las últimas funciones de ayuda a la conducción y el programa AVA (Autonomous Vehicle for All) de desarrollo de vehículo autónomo y las soluciones técnicas asociadas.

Además de Gohin, han participado en el Innovation Meeting Francisco Conde, conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia; Jaime Moreno, subdirector de Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT); Frédéric Puech, director del Polo Industrial Ibérico del Grupo PSA y Luis Moreno, director general del CTAG.

En el transcurso del encuentro se han revisado los avances en las diferentes líneas de cooperación entre el Grupo PSA y el CTAG. Es el caso de la interfaz hombre-máquina (HMI) para vehículo autónomo, inteligente y conectado e innovaciones en los sistemas cooperativos y nuevas arquitecturas de interior para un confort avanzado. Asimismo, se ha realizado una visita a los laboratorios asociados a estas líneas de trabajo, incluido el Centro de Excelencia Electrónica del CTAG.

Los vehículos de las marcas del Grupo PSA ya disponen de una amplia oferta de funcionalidades de ayuda a la conducción, que aumentará progresivamente en los nuevos lanzamientos previstos por Peugeot, Citroën y DS.

Peugeot

Peugeot entra en la era digital con el i-Cockpit, una nueva forma de entender la conducción basada en la ergonomía del diseño y en la aplicación de las tecnologías. El nuevo 3008 fue el primer modelo de la marca en presentar estos avances como el Peugeot Digital Head-Up Display, que muestra la información a la altura de la mirada del conductor, o la reducción del tamaño del volante, lo que contribuye a la simplificación y mejora de la experiencia de movilidad.

Citroën

El “Confort Citroën”, presente en el Grand C4 Picasso fabricado en exclusiva en el centro de producción de Vigo, se traduce en el programa Citroën Advanced Comfort y en cómo las ayudas inteligentes a la conducción (ADAS) aportan nuevas respuestas a los conductores, como el reconocimiento de las señales de velocidad o el regulador de velocidad activo con función stop, que adapta la velocidad del vehículo a las condiciones de la vía y puede incluso llegar a detener el vehículo.

DS



El DS 7 Crossback es el modelo del Grupo PSA que tiene implantadas ayudas a la conducción de última generación con funciones de conducción semiautónoma, es decir, que se realizan de manera automática sin intervención del conductor. El DS Connected Pilot, entre otras, permite estacionar con un solo gesto de manera 100 % automática o posicionar el vehículo en su carril según los hábitos de conducción actuando sobre la dirección, a través de la función LPA (Lane Position Assist).

A partir de 2020, otras funciones progresivamente autónomas ofrecerán al conductor la posibilidad de delegar la conducción en el vehículo, sin supervisión. Para ello, la tecnología desarrollada por el Grupo PSA permitirá al conductor disfrutar del trayecto de un modo diferente, sin preocupaciones y sin cansancio, sobre todo en situaciones de conducción monótonas. Esta tecnología será accesible para todos gracias a unas interfaces simples e intuitivas.

El modelo colaborativo implantado en Galicia es un pilar fundamental en esta estrategia de innovación del Grupo PSA, que le permite seguir en posición de vanguardia como primer constructor en probar el vehículo autónomo en carretera abierta en España en noviembre de 2015, y el primero que ha efectuado pruebas con personas consideradas “no expertas” detrás del volante desde marzo de 2017 en Francia. En total, los diferentes prototipos del Grupo PSA ya han logrado recorrer 125.000 kilómetros en modo autónomo (niveles dos a cuatro) en vías rápidas en Europa.

Para Carla Gohin, directora de Investigación del Grupo PSA, “el desarrollo del coche autónomo es la prueba de que el sector del automóvil no deja de innovar y de transformarse para responder a nuevas expectativas y prefigura el futuro del automóvil. El Grupo PSA demuestra su savoir-faire en esta materia mediante el programa AVA (Autonomous Vehicle for All) que plantea una propuesta de coche autónomo seguro, intuitivo y que ofrezca una experiencia de conducción inédita. Este programa se traduce en una oferta y una tecnología “for all” con diferentes niveles de autonomía e interfaces intuitivos y fáciles de utilizar para todos”.

Frédéric Puech, director general del Polo Industrial Ibérico del Grupo PSA, considera que “España juega un papel relevante en la estrategia de innovación del Grupo PSA, gracias al ecosistema colaborativo de innovación que hemos creado en Galicia, con la colaboración del CTAG, la Xunta de Galicia, nuestros proveedores y otros centros de conocimiento. Es un modelo de trabajo muy interesante y apreciado, del que participamos activa y complementariamente en la estrategia de futuro del Grupo PSA”.