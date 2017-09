El millonario indio endeudado Subrata Roy vende el hotel Plaza de Nueva York, para pagar sus deudas. Pide 550 millones de dólares. Una vez lo compró Donald Trump en más de 350, en los noventa, para luego venderlo en una de sus ruinas. Yo me encontré en cierta ocasión con Trump en la puerta giratoria del hotel. Antes de ser tan pobre como ahora, un servidor se alojaba en el Plaza. Y aunque estuviera en otro hotel, siempre iba los domingos a participar del famoso brunch. He estado sesenta veces en N.Y. (ya he contado bien los sellos de los pasaportes, sesenta veces exactas), pero para mí como el Plaza no había otro. Sólo sentarse en el Oyster Bar y pedir ostras de Maine y champán californiano era un espectáculo. Te lo servía un irlandés de dos metros que custodiaba la barra y que se sabía de memoria dónde estaba cada cosa que tenía que llevar a la mesa: parecía un autómata. El Plaza y el Oyster fueron mi casa muchas veces, posiblemente tirándome los pedos más altos que el culo. Pero que me quiten lo bailado. La última vez que me alojé en el hotel, en 2008, ya era mitad hotel, mitad condominios. Ahora, su último dueño, ese millonario hindú, lo vende y hay gente que lo quiere comprar. Sería imposible resumir aquí lo vivido en el hotel y tampoco le interesan a nadie mis cosas más personales, o quizá sí. Hay muchos libros sobre el hotel, con el Waldorf Astoria el más emblemático de N.Y. Y se han rodado en el establecimiento muchas películas de éxito. El Plaza es el hotel quizá más aristocrático de Manhattan, aunque se admiten otras opiniones. Ahora vuelve a venderse. Está claro que en N.Y. nada es eterno, pero este hotel ha sobrevivido a todos los temporales.