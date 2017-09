El simpático vídeo de este adorable bebé es el nuevo fenómeno viral

Estamos más que acostumbrados a ver vídeos donde los más pequeños y sobre todo bebés, a cada cual más adorable, acaban dando la vuelta al mundo y triunfando en las redes sociales por muy diversos motivos.

No hace ni una semana, Camdem, de tres años, que nació sin manos ni piernas por una enfermedad, ponía el chupete a su hermano Jaxton de pocas semanas porque este no dejaba de llorar. Las imágenes, compartidas por su madre Katie Whiddon, se viralizaron rápidamente en Instagram, donde superaron las 54.000 visualizaciones, y en Facebook, donde alcanzaron los 8,1 millones de reproducciones y fueron compartidas más de 245.000 veces.

Tan sólo unos días después, otro vídeo de un bebé ha vuelto a triunfar en las redes sociales. La nueva estrella protagoniza, con sus enormes ojos y su gesto serio, un número cargado de sentido del humor junto a su padre.

En el vídeo, de 49 segundos de duración, puede verse cómo este apoya su dedo índice bajo los labios del pequeño para mover su boca mientras él habla, en un simpático monólogo, simulando que es el bebé quien lo hace, y no él.

Desesperado, el pequeño -en realidad su padre- pregunta por su madre y clama por su ayuda: “¿Qué hace papá solo con bebé? ¿Mami, porque papá me está haciendo esto?. Maaaaamiiiiii”

Después de que el vídeo fuera publicado en Twitter, hace tan solo dos días, ha sido compartido más de 50.000 veces y ya supera los 95.000 “Me gusta”, convirtiéndose así en el último fenómeno viral con un bebé como protagonista.

Aquí, te dejamos el vídeo subtitulado, también en inglés, que hemos localizado en la cuenta de Twitter de la revista People.

When dad is left alone with the baby. 😂 pic.twitter.com/Z95c163YFL

— People (@people) 7 de septiembre de 2017