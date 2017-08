Estudian los últimos 500 años del barranco de La Carnicería

El Ayuntamiento de La Laguna ha encargado a una empresa de ingenieros el estudio del plan hidrológico de los últimos 500 años del barranco de La Carnicería, que permitirá conocer las precipitaciones medias y máximas que ha habido en la zona, entre otros elementos, durante dicho periodo y poder acometer así las futuras obras de encauzamiento con total seguridad frente a las lluvias y posibles inundaciones.

Este es el último paso que queda para cerrar el proyecto de encauzamiento del barranco, necesario para la construcción del futuro Mercado Municipal de La Laguna. De hecho, dicho proyecto ya está redactado, pero “la normativa del Consejo Insular de Aguas establecía que tenía que prever las obras para un nivel de lluvias de los últimos 100 años. Eso ha cambiado y se ha elevado a 500 años, con lo cual hemos encargado la adaptación del informe de los 100 años, que ya estaba, a los 500”, explicó el alcalde, José Alberto Díaz. El informe y el proyecto de encauzamiento no se se delimitarán al tramo del barranco que afecta al futuro Mercado, sino que abarcará “desde detrás del hotel Nivaria; al juzgado supuestamente no le afectará, porque ya está canalizado, sigue por el parking de Las Quinteras y baja hacia La Verdellada”, indicó el alcalde, quien añadió que estas obras, que realizará el Cabildo, no comenzarán, por lo menos, hasta el año que viene.

La intención es, según manifestó José Alberto Díaz, hacer coincidir estos trabajos junto con los de la construcción del Mercado Municipal, en su antigua ubicación, y el probable parking previsto en la zona.

Retomar contactos

En este sentido, el concejal responsable del área, Zebenzuí González, informó de que ahora, este mes, se retomarán las reuniones para continuar con el proyecto de la futura recova, después de que “se hubiera parado un poco” porque la empresa pública Mercasa, encargada de su redacción, “estaba intervenida”, explicó. Pero matizó que ya se han retomado los contactos para seguir avanzando en el mismo.

De hecho, el proyecto “ya está terminado, lo único que falta es la canalización del barranco de La Carnicería, si va a haber dos plantas de parking o no y saber si Mercasa asume el coste del nuevo mercado o será mitad y mitad”, apuntó el edil responsable del área.

Cabe recordar que se está barajando un presupuesto global, entre la construcción del Mercado y el encauzamiento del barranco, en torno a los 15 millones de euros.