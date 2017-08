Europa multará a España por dos de los vertidos tinerfeños de aguas residuales

La Comisión Europea solicitó en noviembre de 2016 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que multe a España por la persistente deficiencia detectada en la recogida y tratamiento de aguas residuales en 17 puntos del país, entre los cuales se encuentran dos de los vertidos que se producen tanto al norte como al sur de Tenerife, concretamente el de Valle de Guerra y el del Valle de Güímar. Se trata de los dos únicos casos canarios que se mantienen en una lista de flagrantes incumplimientos en la aplicación de una directiva que data de 1991 y que, en generoso plazo, fijó para el 31 de diciembre de 2001 un límite temporal “con el fin -como define la propia Unión Europea- de evitar riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente”.

Dichos datos son parte de la respuesta dada desde la Comisión Europa a una consulta ex profeso de DIARIO DE AVISOS, y es fundamental tener en cuenta que no se trata de una lista cerrada o exclusiva de puntos tinerfeños donde no se trate debidamente las aguas, sino de los dos casos en los que únicamente se ha centrado por ahora la Comisión. No en balde, el mismísimo consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, aseguró el pasado marzo durante unas jornadas que “Tenerife tiene 61 aglomeraciones urbanas de las que la mitad incumple” en saneamiento por los vertidos que se registran y que afronta la “amenaza de Europa” con sanciones constantes.

Millonarias

Esas sanciones constantes a las que aludía hace menos de medio año el referido responsable tinerfeño del ramo pronto tendrán que ser abonadas por España. A la espera de la decisión final del TJUE, la cuantía solicitada por la Comisión es de un total de 46.522.999 euros. Pero hay más, tal y como detalla el máximo organismo de la UE a este periódico, por cuanto la Comisión propone también una multa diaria de 171.217,40 euros. “si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución. Las sanciones propuestas tienen en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro”, aclara el gabinete de prensa de la Comisión Europea.

En cuanto a la referencia a una segunda resolución, es debida a que no se trata de la primera decisión adoptada por el alto tribunal europeo por este asunto. Ya en 2011 se agotó la paciencia de la Comisión Europea ante el reiterado incumplimiento de la directiva promulgada en 1991, e instó al TJUE a que decidiera si tal falta de adaptación legal era real. Así lo decidieron los magistrados con sede en Estrasburgo, aunque entonces eran 37 las aglomeraciones urbanas en las que no trataban debidamente las aguas residuales. Y en ese abanico habían más referencias canarias, por cuanto en ese listado permanecían el Valle de La Orotava y el de los Llanos de Aridane.

Resta añadir que las otras aglomeraciones urbanas incluidas en el listado final de 17 corresponden a las comunidades autónomas de Galicia (3), Valencia (3), Asturias (1) y Andalucía (8).

“De los 61 casos tinerfeños, la mitad incumple la normativa”

Tenerife tiene 61 aglomeraciones urbanas, pero la mitad incumple la normativa en cuanto a aguas residuales. Así lo atestiguaba en marzo pasado el propio consejero insular de Aguas, Manuel Martínez. Solo dos figuran en el actual procedimiento sancionador impulsado desde la Comisión Europea ante la Justicia.