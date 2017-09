Eva Luz Cabrera, tinerfeña: “En mi vida he pasado tanto miedo. Sentí terror”

La tinerfeña Eva Luz Cabrera era una de las personas que se encontraba ayer en el sureste de Ciudad de México donde se produjo el terrible terremoto. Aunque se hallaba lejos de Chiapas, donde se produjo el mayor desastre, señaló a este periódico que “en mi vida he sentido tanto miedo. Yo no estoy acostumbrada. Sentí verdadero terror y lo peor fue la espera de las réplicas, que confío en que no lleguen”. Cabrera es recordada porque ocupó la Concejalía de Participación Ciudadana en Arona durante el último mandato de José Alberto González Reverón. Actualmente, está casada con un mexicano, razón por la cual habían viajado a ese país para disfrutar del periodo de vacaciones. Cuenta que el mismo día de la llegada “habían hecho sonar las alarmas, la gente abandonó sus domicilios y salió a la calle pero luego los informativos relataron que había sido una falsa alarma. Al parecer, según esos informativos, un empleado la había activado sin querer, por un error. Pero casualidad o no se volvió a repetir con el desenlace que ya sabemos todos”.

La exconcejala señala que solamente con oír la alarma te entra el pavor porque no sabes bien qué vendrá a continuación. La gente se echa a la calle, con gestos de preocupación y muy presente el recuerdo del devastador terremoto de 1985”. “La actitud de los mexicanos me sorprendió bastante con un civismo que nunca había visto. Están muy concienciados. Tienen interiorizados los mensajes de ‘ni corras, ni grites, ni empujes’ y la realidad es que lo llevan al pie de la letra”, afirma.