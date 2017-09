“Es evidente que en un año no se puede cambiar lo que no se ha hecho en 21 de gestión socialista”

Su llegada a la Alcaldía, a través de una moción de censura contra el longevo alcalde socialista Jaime González Cejas, ocasionó la primera gran grieta en el pacto en cascada entre los socialistas y nacionalistas en Canarias que terminaría por romperse meses más tarde, en el Gobierno y en varios municipios de las Islas. Hoy, José Domingo Regalado, con el apoyo del PP y de Ciudadanos, aunque este desde fuera del Gobierno municipal, cumple un año de mandato poniendo aún los cimientos de una gestión que tendrá que pasar la reválida de las elecciones de 2019.

-El próximo miércoles hará un año de la moción de censura que le convirtió a usted en alcalde. ¿Cómo recuerda aquel día?

“Fue el día de un cambio, en el que por encima de los personalismos tenía que estar el interés general del municipio. La presentación de la propuesta de cambio de gobierno siempre fue respaldada por el comité local, los jóvenes nacionalistas y los comités de la comarca sur, que conocían que Granadilla de Abona necesitaba un nuevo rumbo y un equipo con nuevas propuestas y alternativas a los problemas que realmente importan a la ciudadanía”.

-Hoy, casi 365 días después, ¿en qué ha cambiado el Ayuntamiento de Granadilla de Abona?

“Los problemas de mayor calado y las grandes dificultades estructurales no se pueden resolver en 365 días. Lo que sí se puede hacer, y lo hemos hecho, es dar los pasos y sentar las bases para que el municipio y sus habitantes tengan una mejor gestión de lo público. A día de hoy y desde el 1 de enero, es el Consorcio Insular de Tributos, y no una empresa privada, la que se encarga de la gestión de los tributos; la oficina técnica municipal, que no tenía arquitecto desde comienzos de 2016, ya dispone de arquitecto; también se han dado los primeros pasos para el proceso de modificación puntual del Plan General para adecuar las salas velatorios a la ley de sanidad mortuoria y que se puedan crear nuevos tanatorios en Granadilla casco y San Isidro, ya que el PGO actual de 2005 solo lo permitía en el cementerio municipal. Antes de que se acabe el año y durante 2018 veremos comenzar las obras de asfaltado de las principales vías del municipio: la TF-64 que va desde San Isidro a El Médano; la TF-28 desde Chimiche a Granadilla casco y hasta Charco del Pino, y la TF-21 desde la carretera de Vilaflor a Granadilla. También, hemos propuesto la inclusión en el Plan Insular de Cooperación de tres grandes obras de saneamiento por importe superior a 1.600.000 euros”.

-¿Temió en algún momento que se hiciera efectiva la expulsión del partido que anunció José Miguel Barragán, y en todo caso, es verdad que usted tenía en la recámara la creación de un nuevo partido a nivel municipal?

“Siempre actuamos con la convicción de que estábamos haciendo lo correcto. Con el respaldo del partido local, de los jóvenes nacionalistas y comités del Sur, así como con el apoyo vecinal, que entendían que Granadilla necesitaba un golpe de timón. Granadilla siempre estuvo por encima de todo. Nunca se barajaron otras opciones sino la de luchar por lo que creíamos justo. Nunca hubo un plan b, fuimos siempre de frente y coherentes con nuestros principios”.

-¿Le sorprende que a día de hoy, siga sin resolverse el juicio contra el anterior alcalde, que fue una de las bazas que utilizó usted para regenerar el Ayuntamiento?

“Nos sorprende, como al resto de la ciudadanía, pues así nos lo ha trasmitido, que todavía no se haya resuelto el proceso, a pesar de la gravedad de lo que se investiga contra el exalcalde socialista, Jaime González Cejas, y su equipo de gobierno de 2003-2007, sobre los que pesan más de 80 imputaciones por prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y la solicitud de penas de inhabilitación y de prisión, aparte de los 18 millones de euros de fianza para cubrir la responsabilidad civil”.

-Forma gobierno con el PP y el apoyo de Ciudadanos ¿Pero Arquipo Quintero está o no con el gobierno municipal?

“El concejal de Ciudadanos es responsable de la Oficina Municipal de Reclamaciones y Sugerencias y del Consejo de Participación Ciudadana”. (Sin aclarar nada más)

-Le quedan casi dos años de mandato. ¿Le dará tiempo de que su gestión sea reconocida por el vecindario?

“Es evidente que en un año o dos no se podrá cambiar y mejorar lo que no se ha hecho en 21 años de gestión socialista, pero lo que sí que se puede hacer es trabajar con ahínco para resolver los problemas de nuestros vecinos y vecinas, y trabajar por dejar un municipio mejor de lo que nos hemos encontrado”.

-Dígame el principal problema que tiene Granadilla de Abona ahora mismo.

“Uno de los principales problemas es el de saneamiento, por la dejadez con la que se actuó durante muchos años atrás, por lo que es primordial priorizar cuanto antes las obras de la depuradora de Los Letrados. También, la mayoría de las carreteras se encuentra en pésimas condiciones por falta de mantenimiento durante mucho tiempo. Granadilla de Abona es un municipio con problemas estructurales como el del propio funcionamiento del Ayuntamiento, que se ha quedado estancado en los años 90 cuando estamos en pleno siglo XXI; es necesario dotarlo de más medios humanos y materiales en áreas como Servicios Sociales, oficina técnica, Servicios municipales; y dar una respuesta más rápida y eficaz a los problemas de la ciudadanía. En estos momentos, estas dificultades se suplen gracias a la gran profesionalidad del personal.

-Granadilla de Abona tiene el aeropuerto, pronto tendrá un puerto, un polígono industrial, el ITER, una central eléctrica…¿Por qué hay tanto paro?

“El paro ha descendido respecto al pasado año en 225 desempleados menos. Si hacemos una comparativa con 2010, entonces había un 29,9% de paro (5.763 parados) con una población de 39.993; mientras que en 2017, el paro es del 21% (4.419 parados) y 45.332 habitantes. A pesar de contar con 5.000 habitantes más, el paro ha descendido en 1.344. Nos encontramos en fase de recuperación”.

-¿Por dónde pasa el futuro del municipio?

“Hasta ahora se conocía a Granadilla de Abona por el territorio que alberga las grandes infraestructuras. Es necesario que esas infraestructuras generen puestos de trabajo estables y de calidad, sin generar falsas expectativas. El futuro pasa, por supuesto, por la formación y cualificación de su población. Queremos contar con una Escuela Oficial de Idiomas, una escuela de adultos y nuevos ciclos formativos. El futuro del municipio pasa, sin duda, por la formación de nuestros jóvenes”.

-¿Le preocupa la cantidad de okupas que hay en San Isidro; qué puede hacer usted desde el Ayuntamiento?

“Nos preocupa enormemente la situación de vulnerabilidad y de exclusión social de muchas familias del municipio. Desde el Ayuntamiento estamos, en estos momentos, en pleno contacto con el Cabildo y el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias; trabajando de la mano para dar respuesta a los problemas en materia de vivienda social y a la importante demanda de aquellas familias granadilleras con menos recursos económicos”.

-¿Vería usted con buenos ojos que se construyeran hoteles de cuatro o cinco estrellas en El Médano o La Tejita?

“Nuestro plan general contempla desde 2005 la construcción de estas instalaciones en suelo urbano. Granadilla de Abona aumentará el número de camas hoteleras, situación que promoverá la creación de empleo y generará actividad económica y riqueza para el municipio, siempre bajo el cumplimiento de la legalidad vigente”.

-Sobre el circuito de motor, en Atogo, ¿le parece bien que se inviertan 32 millones de dinero público en él tras el fiasco del promotor italiano?

“El Cabildo está buscando nuevas vías y alternativas para que el proyecto continúe. No es de recibo que el circuito todavía hoy no sea una realidad”.

-Y hablando de asfalto. Se habla del cruce de Guaza, de Las Chafiras, pero ¿no habría que hacer algo, también, con la rotonda de El Médano?.

“Ya se están comprando los terrenos para materializar este proyecto; también, se están realizando los proyectos de la rotonda frente a la estación de servicios y por debajo del mercado del agricultor; del paseo peatonal de Los Abrigos hacia El Médano y de San Isidro hasta El Médano, aparte del paseo de San Blas en Los Abrigos”.

-¿Le veremos de nuevo encabezando la lista electoral de CC en Granadilla en 2019?

“Es el comité local de Coalición Canaria en Granadilla de Abona el que debe respaldarlo. Tengo que agradecer el apoyo recibido durante estos años al frente del partido. Lo importante no son las personas, sino los proyectos. Ahora toca trabajar y trabajar con todo el equipo que conforma el grupo de gobierno hasta las próximas elecciones. Aunque tengo que reconocer que dos años es poco tiempo para poder materializar todos los proyectos sobre los que ya estamos sentando las bases para la Granadilla que queremos y nos pide la ciudadanía, y supongo que con esto le he contestado a su pregunta”.