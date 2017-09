El exministro Carlos Solchaga analizará en Tenerife la delicada situación política y económica

El navarro de Tafalla Carlos Solchaga Catalán hace ya mucho tiempo que no lleva una cartera del Consejo de Ministros. El economista se dedica ahora a la consultoría: ha cambiado los votantes por los clientes. Aunque ha dejado la gestión pública, su actividad privada está muy pegada a las circunstancias políticas. De ello dejará constancia el jueves en el Foro Prémium del Atlántico, en el marco de un desayuno coloquio, a partir de las 9.00 horas, organizado por la Fundac ión DIARIO DE AVISOS. El escenario será, como de costumbre, el Iberostar Grand Hotel Mencey, de la capital tinerfeña.

A escasos días de la fecha señalada por los separatistas para la celebración de un referéndum contrario a la Constitución y declarado fuera de la ley, Solchaga hablará naturalmente sobre Cataluña. Ya en octubre de 2013, en TVE, manifestó que en la Carta Magna no encajaba la consulta tal y como la planteó el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. Y, como si lo dijera hoy, expuso que la falta de solución tiene costes económicos. También vinculó la salida de la crisis a la confianza que se mostrara en hacerlo, más allá de los “datos significativos” que iban apareciendo en aquel momento.

Una de las piezas clave en los gobiernos de Felipe González, Solchaga fue ministro de Industria y Energía (1982-1985) y de Economía (1985-1993). Su biografía refiere que estudió el bachillerato en los Escolapios y en el instituto de Pamplona. Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (1965) y amplió estudios en Basilea y en Estados Unidos. Se doctoró en 1968, el mismo año en el que Luis Ángel Rojo, que sería gobernador del Banco de España, le procuró un contrato en Planificación del Desarrollo y luego trabajó con él en el Ministerio de Hacienda y Comercio. Formó parte del Servicio de Estudios del banco emisor hasta 1974 y allí ocuparía la jefatura de sección de Balanza de Pagos y Economía Internacional.

En el terrero político, al terminar la carrera, cuando ejercía de profesor, participó en las protestas antifranquistas de la Universidad. En 1974 se afilió al PSOE y cuatro años más tarde entró en la ejecutiva del partido en el País Vasco. En septiembre de 1980 destacó como parlamentario experto en asuntos económicos con ocasión de la moción de censura del PSOE a Adolfo Suárez (UCD). En las elecciones generales de 1982 logró un acta de diputado por Navarra y, el 2 de diciembre, en el primer Ejecutivo de Felipe González, fue nombrado ministro de Industria y Energía. Algunas de sus decisiones tuvieron una gran repercusión y le proporcionó no pocos quebraderos de cabeza: le cayó encima el peso de la reconversión industrial y de la expropiación del tinglado de José María Ruiz-Mateos (Rumasa).

En febrero de 1984 presentó su dimisión por escrito, pero la retiró tras ser aceptado el modelo de reconversión industrial reinvindicado por la UGT. Afrontó una huelga general, el 14 de diciembre de 1988, y numerosas paralizaciones de 1990 y 1991 por el conflicto en Sagunto, Sestao, Ferrol y Reinosa. A su paso por Economía y Hacienda, dirigió el equipo que negociación sin éxito con los sindicatos y la patronal el Pacto Social de Progreso. En 1993 lo sustituyó Pedro Solbes.

Representante de los denominados renovadores del PSOE, Carlos Solchaga protagonizó sonados encontronazos con Alfonso Guerra, vicesecretario general (1979-1997) y vicepresidente del Gobierno (1982-1991).

En 1994, los enredos del caso Ibercorp atraparon al exgobernador del Banco de España Mariano Rubio. El escándalo de la trama financiera llevó a Solchaga a renunciar a la presidencia del grupo parlamentario Socialista y a su escaño en el Congreso. Joaquín Almunia tomó el relevo.

En 2016 alertó de que la inestabilidad amenaza la recuperación económica. “La incompetencia de nuestros políticos y su escasa capacidad de transacción nos han puesto en una situación muy compleja”, arguyó en un desayuno empresarial de Navarra Capital, en Pamplona. “Ni el PP ni el PSOE están lo suficiente maduros para tomar las decisiones que deben”, espetó. “El PP se ha comportado con la tranquilidad que caracteriza a su líder [Mariano Rajoy], sentado a ver si el problema se soluciona, y el PSOE, intransigente, se ha revelado como consecuente”. No se mostró menos benevolente con Podemos: “Ha actuado como si no le importara la celebración de nuevas elecciones. Para ellos, mejor. Han pedido televisiones, ministerios… Y en el camino han ofendido a muchos, a mí personalmente me han molestado y [los del partido de Pablo Iglesias] se han paseado por los pasillos con una sonrisa de pandilleros”.

Para finalizar, una confesión al cabo de los años. Carlos Solchaga “nunca” se creyó la promesa de que se crearían 800.000 puestos de trabajo. “Ochocientos o mil”, se mofaba de esa promesa que estaba en el programa.