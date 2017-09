Fangoria llega al Puerto de la Cruz

El mítico grupo Fangoria dará un concierto en el Puerto de la Cruz, como fin de fiestas de la actividad de promoción comercial Music Market Festival. Será el 30 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Municipal el Peñón, ante un aforo de 4.000 personas.

El exitoso grupo español compuesto por Alaska y Nacho Canut, llega a la ciudad turística para presentar su último disco, Canciones para robots románticos, publicado el 12 de febrero del pasado año, el cual incluye temas como Geometría polisentimental y Fiesta en el infierno, que llegaron a ser número uno, con más de cuatro y tres millones y medio de reproducciones, respectivamente, en la plataforma de música Spotify.

Para la concejal de Comercio, Empleo y Recursos Humanos del Ayuntamiento portuense, Antonia María Domínguez, organizadora del primer Music Market Festival, esta es una “oportunidad única para disfrutar de la buena música, con un evento que contará con muchos artistas importantes en las calles de la ciudad turística los días previos al concierto y un final de fiestas de auténtico lujo con Fangoria”, subrayó.

Casi tres décadas después de su creación (1989), el grupo ha cosechado grandes éxitos con canciones como: No sé qué me das, Electricistas, Espectacular, Retorciendo palabras, Miro la vida pasar, Fiesta en el infierno o Dramas y comedias, entre otras, alguna de ellas números uno; y ha vendido más de 37 millones de discos en todo el mundo.

El 30 de septiembre el Estadio Municipal el Peñón se vestirá de gala para recibir a Fangoria ante un aforo de 4.000 personas. Las entradas ya están a la venta en formato online en la página web www.entreés.es, o bien en los puntos de venta físicos, Pepe Jeans by Anímate, Aloha Surf Shop, Restaurante Ferroda, Pin Up You Shop y Cafetería Gabana, al precio de 20 euros.