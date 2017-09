Fijan el pleno sobre Zebenzuí a las 9 de la mañana de un sábado para evitar las protestas

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna donde se debatirá la propuesta para reprobar al concejal del PSOE Zebenzuí González, cuyos mensajes de wasaps machistas y vejatorios para empleadas municipales han motivado una repudia prácticamente unánime en toda España, tendrá lugar a una hora y un día cuanto menos insólita: a las nueve de la mañana de un sábado. Aunque los grupos de la oposición (Unid@s se puede, XTF-NC y Ciudadanos) han mostrado su indignación por lo que interpretan como una maniobra para evitar las protestas de los ciudadanos, prefieren aceptar la propuesta para evitar que “sigan ganando tiempo para salvar al concejal”, tal y como explicaron a este periódico los portavoces de dichos grupos municipales.

Ayer viernes, justo cuando se cumplía una semana de la suspensión del pleno convocado de forma extraordinaria para valorar la reprobación del Ayuntamiento a Zebenzuí González, los grupos de la oposición (salvo el PP) enviaron un comunicado conjunto para pedir explicaciones al equipo de gobierno, que ha dejado pasar toda la semana sin convocar de nuevo una sesión plenaria que ya cumplía con todos los requisitos legales el pasado viernes día 15. Las críticas vertidas en dicho comunicado provocaron la reacción del alcalde, José Alberto Díaz, quien propuso celebrarlo el próximo día 30 sábado y a las nueve de la mañana, cuando lo normal es el jueves por la tarde. A este respecto, Santiago Pérez (XTF-NC) recordó que, cuando otro pleno como el que nos ocupa coincidió con su presencia en Bruselas para defender una moción contra la Ley del Suelo, desde el equipo de gobierno “se negaron a cambiar la fecha porque, dijeron entonces, los plenos tienen que ser por la tarde para que puedan acudir los vecinos”.

Para Rubens Ascanio (Unid@s se puede), “la celebración del pleno un sábado a las nueve de la mañana, algo muy poco habitual, parece un intento desesperado de evitar la presencia de vecinos en esa sesión.” Eso sí, Ascanio lo tiene claro: “Estaremos en el pleno y tomaremos todas las iniciativas que sean necesarias para desenmascarar las artimañas del equipo de gobierno”.

También Teresa Berástegui (Cs) se manifestó en la misma línea al considerar que “el alcalde ha traicionado nuestra confianza, y claramente esta intentando limitar la participación vecinal al convocar el pleno un sábado a las nueve de la mañana”. La representante de Ciudadanos añadió que “no me extrañaría nada que Zebenzuí se presentara en el pleno”.

Por su parte, Antonio Alarcó (PP) valora como “perfecto” que el pleno tenga lugar tal día y a esa hora. El popular no cree que haya una dilación premeditada y considera que “todo tiene su tiempo, y no son los mismos los tiempos periodísticos que los jurídicos y los políticos”.

“El alcalde nos ha mentido y se demuestra que está ganando tiempo”

Lo tienen claro. Toda la oposición lagunera salvo el PP, que si bien no forma parte del equipo de gobierno es un apoyo imprescindible para el pacto entre CC y PSOE, rubricaron ayer un comunicado en el que además de exigir la convocatoria del pleno para la reprobación de Zebenzuí González, el concejal de los wasaps, coincidieron en manifestar que, como resumió Teresa Berástegui (Cs), “el alcalde de La Laguna nos ha mentido, porque se comprometió con nosotros que el pasado lunes se pondría la fecha del pleno y estamos ya a viernes”. Precisamente, la queja de Berástegui, Rubens Ascanio (Unidos se puede) y Santiago Pérez (XTF-NC) forzó la reacción de José Alberto Díaz (CC), quien optó por el sábado día 30 a las nueves de la mañana, opción aceptada por sus rivales políticos “para que no sigan ganando tiempo”, recalcó Ascanio. “Cc se cree que esto es un juego de niños, y que si no le gusta se puede llevar la pelota -apuntó Santiago Pérez-, pero no le haremos el juego y acudiremos al pleno”.

Abreu: “Es una jugarreta para salvar al soldado Zebenzuí”

Javier Abreu, concejal del PSOE que hoy figura como no adscrito tras el cisma acaecido en su grupo municipal, insistió ayer en que a los grupos que respaldan al equipo de gobierno están por la labor de “salvar al soldado Zebenzuí”. “Poner el pleno para su reprobación un sábado a las nueve de la mañana es otra jugarreta del alcalde para, le repito, salvar a Zebenzuí como sea”. Como ha manifestado desde el primer momento, Abreu descarta que Zebenzuí vaya a dimitir: “No se irá, eso es seguro, pero si quieren ganar más tiempo, que se olviden. Iremos a ese pleno”.