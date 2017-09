Pillan a ‘Pedrito’ besando a otra mujer y sale a la luz su divorcio

El tinerfeño Pedro Rodríguez, jugador del Chelsea y ex del FC Barcelona, ha saltado esta semana a los medios de comunicación británicos después de ser sorprendido besando a una mujer en la calle. Una chica que evidentemente no era su esposa, Carolina Martín.

Pedro has been spotted enjoying a walk through London with his new girlfriend pic.twitter.com/nQITDZHfki

— Chelsea (@ouggi) 23 de septiembre de 2017