“Fuencaliente se ha convertido en una isla dentro de otra isla”

El Ayuntamiento de Fuencaliente ha expresado su malestar por el mal estado de la carretera que ejecuta el Gobierno de Canarias y por los retrasos de la obra al Cabildo, tanto a su presidente, Anselmo Pestana, que ha visitado la localidad, como a su consejero de Infraestructuras, Jorge González. El plazo de cumplimiento de la obra se cumplirá este mes de noviembre, pero el porcentaje de ejecución del proyecto no llega al 50%.

Con el inicio del nuevo curso político, desde el consistorio el teniente alcalde, Luis Torres, reconoce que “Fuencaliente se ha convertido en una isla dentro de la Isla, aislado y mal comunicado, y a expensas de que se asfalten tramos de la carretera terminados hace meses, un retraso que solo tiene que ver con el debate que existe para montar una nueva planta de asfalto”.

Con el hotel con mayor capacidad de plazas al 100%, de la cadena Princess, y una nueva temporada de invierno a las puertas, el sector turístico se pregunta cómo desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias se lanzan mensajes de fidelización de turistas para lograr el desarrollo económico de La Palma, mientras se da un imagen “lamentable” en los accesos a una localidad que necesita potenciar su papel en el contexto turístico insular, junto a zonas más convencionales como Los Cancajos y Puerto Naos, entre otras.

Los vecinos de Fuencaliente no entienden “cómo es posible que llevemos casi 30 años soportando una planta de asfalto que ha dado cobertura a obras de toda la Isla, incluyendo planes de carreteras de toda la red viaria insular, y que sea precisamente cuando le toca a Fuencaliente cuando ya no sirve y no se le compra asfalto”.

Aseguran que están siendo “víctimas” de una guerra de precios que les parece “superficial” y que solo encierra tras de sí “intereses empresariales a los que los vecinos estamos ajenos”. Las obras entre San Simón y Tajuya deberían estar terminadas en noviembre, cuando se cumplirán los cuatro años de plazo previstos en la adjudicación, pero lo cierto es que no solo no estará en esa fecha, sino que resta la realización de la otra mitad del proyecto. A eso se suma que los ritmos de trabajo son lentos, por lo que no se producen avances definitivos.

La obra afecta a los municipios de Mazo, donde el estado de uno de los tramos en Montes de Luna es muy accidentado, Fuencaliente, y en Las Mancha.

El Parlamento aprobó hace un año una Proposición No de Ley, presentada por Nueva Canarias, en la que se instaba al Gobierno a priorizar y agilizar las actuaciones necesarias para la completa finalización de las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera general del Sur LP-2, entre Puente Roto y Tajuya, priorizando en el próximo año la finalización y puesta en servicio del tramo comprendido entre el núcleo urbano de Fuencaliente y El Charco. Esa zona sigue aún sin asfaltar.