El Gobierno de Canarias ‘enchufa’ al exalcalde de Icod y anuncia su propio gabinete de crisis ¡sobre Cataluña!

El Gobierno de Canarias anunció ayer que, apenas 38 días después de haber sido desalojado por una moción de censura, ha encontrado ya nueva ocupación para el exalcalde de Icod Francisco González (Coalición Canaria). Aunque se trata de un abogado, el Ejecutivo de Fernando Clavijo lo ha recolocado como director general de Patrimonio y Contratación, en sustitución de Arturo Cabrera. Tanto el portavoz parlamentario del PSOE en Canarias, Iñaki Lavandera, como el diputado de Podemos Juan Márquez han calificado de “enchufe” y puerta giratoria supersónica” el nombramiento de González. Más duro aún fue el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, para quien nos encontramos ante “un escándalo mayúsculo”, a la par que añade: “Luego se quejan cuando les acuso de ser echadero, cuando apenas unos días después vuelven a darme la razón”.

Además, el consejo celebrado ayer en Las Palmas de Gran Canaria incluyó otra llamativa decisión: el Gobierno de Canarias ha decidido hacer un seguimiento específico del referéndum secesionista catalán del próximo domingo e, incluso, estima adecuado una reunión de urgencia para analizar los resultados del mismo. También en este caso, Lavandera y Márquez coinciden en que se trata de una “extravagancia” y de una “maniobra puramente propagandística”.

El nombramiento

Respecto al exalcalde coalicionero de Icod, cabe recordar que fue el pasado 18 de agosto cuando lo apartó una moción de censura impulsada por Somos Icodenses-Nueva Canarias, tres de los cinco concejales del PSOE, el PP y Ciudadanos. En lo que Juan Márquez (Podemos) denomina como “probablemente la puerta giratoria más veloz que se ha dado en España”, Francisco González ha pasado a ser director general regional. Tan polémica decisión fue justificada ayer por la portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, que señalaó que es una “decisión” del Gobierno y que “lo importante” es su “trayectoria y currículum”, informó Europa Press. A este respecto cabe recordar que Coalición Canaria llegó a catalogar la censura en Icod como “una cuestión de Estado”, e incluso pretendió presionar al presidente del Ejecutivo estatal, Mariano Rajoy, para que prohibiese el apoyo de su partido a la misma. Para Iñaki Lavandera (PSOE), la rapidez con la que se ha encontrado hueco en el Ejecutivo autonómico a Francisco González es otra muestra de que “con Clavijo, el Gobierno de Canarias se ha convertido en una agencia de colocación, y sorprende mucho lo poco que duran en sus cargos los de la Consejería de Hacienda, donde han habido relevos en Presupuestos, en la Viceconsejería y ahora en Patrimonio”. Añade el socialista que “buscan enchufar al afín en vez de promover al perfil más idóneo”. Sobre el tema, Román Rodríguez (NC) no muestra dudas: “Es un absoluto desprecio a la gente que les votó, pero es que este tipo de nombramientos es la marca de la casa de Coalición Canaria”. El que fuera presidente autonómico insiste en que se trata de “un escándalo y una prueba más de que tienen el Gobierno de Canarias como si fuera un echadero. Desde luego, esto es CC en estado puro”.

Sobre el 1-O

En cuanto al anuncio sobre una suerte de gabinete de crisis canario para el próximo domingo, se enmarca en la línea de otras actuaciones del gabinete de Clavijo, que gastó más de 7.700 euros para fotografiarse con las tropas españolas destinadas en El Líbano, a pesar de que, tanto respecto a Cataluña como al Ejército, no detenta competencia alguna que justifique tales iniciativas. A Márquez no le sorprende el anuncio sobre el 1-0 porque “se trata de mera propaganda, una pose tras demostrar Coalición Canaria que su supuesto nacionalismo solo es un eslogan de campaña, ya que no tienen interés alguno en la soberanía. Nada que ver con partidos como el PNV o el PdCat, que sí estaban en Zaragoza, como estábamos nosotros, debatiendo sobre un nuevo modelo para el Estado español”. Por su parte, Lavandera entiende que es “otra extravagancia” y “otro exceso por afán de notoriedad”, mientras que Román Rodríguez mostró su asombro por el anuncio del seguimiento y reunión extraordinaria sobre el referéndum, para de inmediato preguntarse con sorna: “¿Se sabe dónde lo hacen? ¿Aquí o en El Líbano?