El Gobierno utiliza los helicópteros de emergencias para el seguimiento de una crisis que Clavijo niega

El Gobierno de Canarias utiliza los helicópteros del Grupo de Emergencias y Seguridad (GES) para hacer un seguimiento de las nuevas proliferaciones de cianobacterias que, como durante todo el verano, siguen produciéndose en las costas del Archipiélago.

Así se desprende del contenido incluido en una comunicación remitida desde Salud Pública a los cabildos y ayuntamientos fechada el pasado martes, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. Aunque no es la primera referencia de que estas aeronaves sean empleadas para vigilar estos blooms, la inclusión de un listado con referencias a todas las Islas prueba de lo sistemático con que se realizan estas observaciones.

La primera frase del comunicado en cuestión no ofrece lugar a dudas: “El Gobierno de Canarias desde el inicio del bloom de Trichodesmium [tipo de cianobacteria aparecida en las Islas] dispone de un programa de seguimiento por medio de los helicópteros del GES, con los que realiza las tareas de avistamiento desde el aire”. Lo que no aclara es si se realizan vuelos específicos para controlar el avance de las proliferaciones, o las tripulaciones de los helicópteros tienen órdenes de llevar a cabo tal seguimiento durante sus desplazamientos habituales por mor de rescates, transportes sanitarios, etc.

Sea como fuere, todo apunta a que estamos ante una tarea específica, ya que el seguimiento que se incluye en la nota aludida contempla referencias a todas las Islas menos Gran Canaria, además de a La Graciosa.

Por sorprendente que resulte, mientras el Gobierno de Canarias emplea recursos de emergencias para hacer frente a la crisis medioambiental que se vive en el litoral del Archipiélago, su presidente, Fernando Clavijo, sigue negando la misma existencia de esta situación de excepcionalidad. “¿Crisis de las microalgas? A mí alguien me tiene que explicar cuál es la crisis”, llegó a preguntarse el mandatario regional durante la sesión plenaria celebrada el pasado martes en el Parlamento autonómico.

Más medios

Felizmente, las aseveraciones de Clavijo no se corresponden con las actuaciones del Ejecutivo que preside, ya que la propia consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, anunció horas después y durante el mismo pleno que su departamento ha tomado buena nota de la solicitud de más medios para investigar por parte de los expertos isleños que elaboraron un informe sobre este fenómeno.

Entre las medidas solicitadas por los especialistas (y que Barreto asegura han sido aceptadas) está la monitorización de estas agrupaciones masivas de cianobacterias, una vigilancia que, como la consejera explicó, adquiere mayor importancia ante el temor de que, cuando estos blooms entren en su fase crepuscular, sean sustituidas por otros organismos denominados Karenia brevis, propiciadoras de diversas toxinas que conforman las contaminantes ‘mareas rojas’, tal y como sucede en el Golfo de México, al menos, desde que en 1528 fueran observadas por primera vez.

El fenómeno no cede y se repite en cuatro islas, más La Graciosa

Tenemos microalgas para rato. El listado del seguimiento llevado a cabo por los helicópteros de emergencias del Gobierno de Canarias correspondiente a dos días (los pasasos lunes y martes), según supo DIARIO DE AVISOS, desvela que las proliferaciones de cianobacterias afectaron a cuatro islas más La Graciosa. Una vez más, Tenerife fue la peor parada. Al parecer, la provincia occidental es más propicia dado que la temperatura de sus aguas es, por lo general, superior a las de la oriental. En el listado (incluido en un comunicado de la Dirección General de Salud Pública a los siete cabildos y 88 ayuntamientos) se desvela que los blooms aparecieron el lunes en el entorno de Tacorón y Faro de Orchilla (El Hierro) cerca de la costa, así como “largos filamentos en alta mar al NE de la isla y en El Golfo alejados de costa”. Ese mismo día se vieron en La Gomera manchas dispersas y de escaso tamaño en la costa en Los Órganos y en Valle Gran Rey, donde luego pasaron a ser “de considerable tamaño”. En cuanto a Tenerife, el lunes hubo “largos filamentos y manchas en costa que cubren Teno-Masca y entre Rasca -El Médano”, así como “mayor concentración entre Teno-Los Gigantes, Playa San Juan-Los Cristianos y en la costa de Santa Úrsula”, donde al día siguiente aumentaron y se extendieron “al NE del Puerto de la Cruz”. Por último, “en La Graciosa se observó una pequeña mancha en el entorno de Pedro Barba”.

Ayer mismo, se sabe que hubo, al menos en la costa de El Sauzal y de Santa Cruz.