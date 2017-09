Graba a su mujer siéndole infiel con su jefe y se enfrenta a 15 años de prisión

Sean Donis, un neoyorquino de 37 años, podría enfrentarse a 15 años de cárcel acusado por delitos de robo y vigilancia ilegal tras grabar a su mujer manteniendo relaciones sexuales con su jefe.

Según cuenta el diario The New York Post, Donis estaba cuidando de su hijo porque Nancy, su esposa, había quedado con unas amigas esa noche. Sin embargo, al comprobar que la tableta del menor no estaba en la vivienda, tentado por las sospechas de una posible infidelidad, utilizó una aplicación móvil para localizarla.

Tras activar la geolocalización, comprobó que Nancy se dirigía hacia Nueva Jersey y decidió seguirla. El mapa le llevó hasta la casa del jefe y, al comprobar que la puerta estaba entreabierta, accedió al domicilio. Fue entonces cuando encontró a ambos en pleno acto sexual y lo grabó.

Meses después de los hechos, Donis recibió una notificación que le acusaba de robo y vigilancia ilegal. Ahora podría enfrentarse a 15 años de prisión tras haberse declarado culpable durante el juicio en este pasado mes de agosto.