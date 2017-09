Un grupo de madres celebran que ‘quiten’ a un niño con Asperger de la clase de sus hijos

Rosaura Gómez ha denunciado en su cuenta de Facebook cómo las madres de los compañeros de clase de su sobrino se han alegrado de su marcha de clase. El menor con Asperger estudiaba en la clase de 4ºC del colegio religioso San Antonio de Padua, en Argentina, y como sucede en España los padres tienen un grupo de WhatsApp para comentar las tareas de mandan los profesores y comunicarse. Al recibir la información de que el menor no volvería a compartir aula con ellos, no dudaron en celebrarlo. Incluso estando la tía del menor en el grupo. Incluso había madres en la escuela que no llevaban a sus hijos a clase hasta que el pequeño fuera cambiado de grupo.