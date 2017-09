Güímar organiza un viaje a Madrid y Sevilla y esta vez no incluye ‘Sálvame’

El Ayuntamiento de Güímar, a través de su Alcaldía y la Concejalía de Fiestas, organiza un viaje para disfrutar de los enclaves más pintorescos de las ciudades de Madrid y Sevilla, durante los días 23 a 26 de noviembre, pudiendo realizarse la inscripción en la oficina de Halcón Viajes del municipio de Güímar. Este paquete vacacional, cuyo precio asciende a 588 euros por persona, no solo incluye lo vuelos directos de ida Tenerife Norte-Madrid y vuelta Sevilla-Tenerife, sino también los traslados, el alojamiento y actividades extras. En esta ocasión, al contrario de lo que ha sucedido en los dos últimos viajes organizados por el Ayuntamiento a la capital de España, el programa no incluye la visita al espacio televisivo de Tele 5, ‘Sálvame’, aunque la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, no descarta que pudieran visitar los estudios un reducido grupo el viernes, día 24, al tener esa tarde libre y atender así la invitación de Carlota Corredera y Lydia Lozano, pregonera y mantedora de las dos últimas fiestas de San Pedro Apóstol en el municipio güimarero.

Aparte de transitar por los innumerables encantos con los que cuentan ambas ciudades, también incluye actividades extras como un paseo en barca por el Parque del Retiro (Madrid), entrada al musical ‘Billy Elliot’, basado en la película homónima y considerado uno de los espectáculos más apasionantes del mundo en la actualidad y, tras tomar rumbo a Sevilla, la correspondiente visita al Rocío, enclave donde se realiza una de las romerías más conocidas del país.