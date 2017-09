Histórica manifestación para exigir el Circuito de Velocidad de Tenerife

Una amplia representación del colectivo y aficionados al motor de Tenerife se concentrará hoy de manera pacífica, a partir de las 14.30 horas, frente al Cabildo para exigir a la institución insular que comience con la mayor urgencia las obras del Circuito de Velocidad de Tenerife.

Tras más de 30 años de falsas promesas, los diferentes colectivos del motor se han unido para reivindicar una instalación necesaria ante la falta de respeto y seriedad que los representantes políticos insulares han tenido durante estas décadas hacia los deportistas y aficionados de las dos y cuatro ruedas de la Isla. “Porque nuestros deportistas lo necesitan, porque es un aliciente económico más para la isla, porque ya está bien de jugar con el deporte del motor, porque debido al clima muchas firmas apuestan por probar sus vehículos en las islas…”.

Los organizadores han recalcado que esta manifestación y concentración en la Plaza de España se llevará a cabo de manera pacífica e intentando producir el menor daño posible a los ciudadanos, por este motivo se acordó realizarla en un día no laboral para intentar no bloquear la capital, debido a que se espera un gran número de motocicletas y automóviles.

“Nuestra intención no es molestar al pueblo, sino que los dirigentes políticos del Cabildo nos oigan. Es una manera de hacerle ver al Cabildo que no somos cuatro gatos los que reivindicamos el Circuito. Creemos que no saben la magnitud que tiene el colectivo”.

El intenso trabajo llevado a cabo por los miembros del comité y las demás plataformas del motor unidas en la Plataforma Queremos un Circuito de Velocidad en Tenerife han sumado más de 4.000 firmas en los diferentes puntos de recogida que se han habilitado en diferentes lugares de la Isla y en la plataforma de internet Change.org. Además ya se han repartido centenares de carteles, varias miles de folletos y se han vendido más de mil de camisetas reivindicativas de este movimiento.

La organización ha habilitado diferentes puntos de reunión en la Isla para que los participantes que lo desean puedan asistir. Desde las 11.00 horas cientos de participantes se reunirán en el Hogar del Motorista, sede del Motoclub Hespérides, en la calle San Francisco de Paula 118 de Los Baldíos, La Laguna, para participar en una ruta de hermanamiento que finalizará a las puertas del Cabildo. Por su parte, a las 14.00 horas también habrá un punto de reunión en la zona de Makro, en el Polígono Industrial de Los Majuelos de La Laguna. En la zona Norte los participantes se concentrarán en el Polígono Industrial San Jerónimo de La Orotava, frente a Orvecame, para salir sobre las 13.30 en dirección a la capital. Por su parte, en la zona Sur de Tenerife, los interesados podrán reunirse a las 10.30 horas desde el Siam Mall. Mientras que a las 13.00 horas un grupo se concentrará en el Mirador de Los Loros, y a partir de las 13.30 horas en el Polígono Industrial de Güímar, en la Repsol frente al Bar La Rotonda, han quedado otro grupo de participantes, que se trasladarán al Cabildo.

Tras finalizar esta histórica concentración se leerá un manifiesto por parte de los miembros del Comité.

Los portavoces de los Colectivos del Motor afirmaron muy claramente que “no necesitamos un circuito de 24 millones de euros, lo que necesitamos son unas instalaciones dignas y dimensionadas a nuestras necesidades para poder practicar nuestro deporte. Después de 30 años de falsas promesas, queremos soluciones”.