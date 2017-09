El huracán Irma alcanza la máxima categoría en su ruta hacia el Caribe y sur de EEUU

El huracán ‘Irma’ ha alcanzado este martes el nivel cinco en la escala Saffir-Simpson, la máxima categoría, en su ruta hacia el Caribe y la zona sur de Estados Unidos, según el último balance del Centro Nacional de Huracanes (CNH) norteamericano.

‘Irma’ sopla con vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora y es ya un tifón “extremadamente peligroso”, según el CNH, que ha instado a todos los países de la zona a ultimar sus preparativos para hacer frente al temporal. El huracán se encontraba este martes a unos 440 de Antigua y Barbuda y avanza en dirección oeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora.

Las autoridades han emitido alertas y advertencias en algunas zonas de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, entre otros territorios, según la agencia Reuters. Puerto Rico y Florida han declarado el estado de emergencia por el huracán, que podría tocar tierra el sábado en la parte sur de Estados Unidos.

Este huracán será el segundo en afectar a territorio estadounidense en las últimas dos semanas, ya que los estados de Texas y Luisiana aún están intentando recuperarse del paso de ‘Harvey’, que además de causar graves daños materiales ha dejado decenas de muertos.

