Iriome González, el inesperado héroe del Lugo

Iriome González se ha convertido en el héroe del Lugo, próximo rival del CD Tenerife. Los goles del jugador de Icod de Los Vinos han transformado el mal arranque liguero de los gallegos, en un momento de forma y de juego formidables. Los tres goles que lleva marcados el tinerfeño hasta el momento, le han servido al cuadro del Ángel Carro para sumar, nada más y nada menos, que nueve puntos. Teniendo en cuenta que el Lugo tiene 10 créditos, quiere decir que Iriome le ha dado a su equipo el 90% de los puntos que tiene en su casillero.

Iriome marcó ante el Albacete el 0-1, pero luego fue decisivo contra el Zaragoza y el pasado lunes contra el Barcelona B. Ante el cuadro maño marcó en el minuto 93 y su equipo ganó. Contra los blaugranas anotó en el 90 y también los tres puntos viajaron a tierras gallegas. Iriome se ha convertido en el gran amuleto del conjunto del Ángel Carro. Cuando el chicharrero anota, el Lugo suele convertir el partido en un triunfo que sumar a su casillero.

Esta racha goleadora lo ha convertido en el jugador de moda y en uno de los ídolos para la afición lucense, que teme perderlo. Iriome es un jugador codiciado en Segunda División y acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que será objeto de deseo de muchos equipos. No obstante, el interior es feliz en Lugo y dentro de poco se convertirá en padre de un niño, o niña, gallego.

Aún así, en muchas ocasiones se ha hablado del interés del Tenerife por repatriar a este canterano, algo que no parece disgustar al deportista. “Jugar en casa sería lo ideal, pero no me puedo quejar porque estoy muy bien aquí en Lugo. La verdad es que estoy muy cómodo aquí, me han tratado muy bien en Lugo”.

Su llegada al Ángel Carro, en el verano de 2014, lo convirtió en una de las armas predilectas del, por aquel entonces, entrenador del Lugo, Quique Setién. Con el cántabro en el banquillo Iriome anotó cinco tantos en cuatro partidos, saldados todos con los tres puntos para el conjunto rojiblanco. Iriome marcó un gol ante el Barcelona B (0-1), Tenerife (1-0), Las Palmas (2-1) y Osasuna (0-2). En la 2015-2016 marcó tres tantos con el resultado de un triunfo (en Almería por 0-2), un empate (1-1 frente el lcorcón en Santo Domingo) y una derrota, el 1-4 ante el Mirandés.

La pasada campaña no anotó ningún tanto. Acusó unos problemas físicos en la pretemporada y le costó entrar en el once inicial del equipo, aunque finalmente fue titular durante gran parte del campeonato. Esta temporada, su gol ante el Albacete significó romper el maleficio de cara a puerta en la Liga y el primer partido ganado por el Lugo.

Que la racha se alargue

El centrocampista tinerfeño recordó que “en las primeras jornadas sólo habíamos sacado un puntito. Había sido un inicio que a nadie le gustaba, pero hay que trabajar día a día y se puede ver que semana tras semana la cosa ha cambiado. Llevamos tres jornadas muy positivas y ojalá podamos prolongar esta racha.”

Desea que se prolongue el próximo domingo frente a su ex equipo, el club de su tierra: “Es un partido con la gente de mi tierra, volver a ver a viejos amigos y a ver si podemos seguir con la racha y les estropeamos el fin de semana”, dijo.

El icodense ve como candidato a ascender de categoría al club chicharrero. Incluso lo ve optando a las posiciones de ascenso directo, “pero si no tiene la experiencia de play-off del año pasado”.