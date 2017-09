Jesús Díaz Armas, Premio Pedro García Cabrera de poesía

El licenciado y doctor en Filología Hispánica Jesús Díaz Armas se ha alzado con el prestigioso premio de poesía Pedro García Cabrera que convoca anualmente la Fundación CajaCanarias. El profesor de la Universidad de La Laguna ha sido galardonado por el poemario Umbral de la primera ola, su primera incursión en este género de la literatura.

“Recibí la noticia con auténtica sorpresa, no me lo esperaba, yo me presenté sin pensar que ganaría”, apunta Díaz Armas para DIARIO DE AVISOS. Dice sentirse muy satisfecho con el reconocimiento, más cuando descubre que en total se presentaron 57 trabajos. No obstante, fue su obra la que cautivó a los miembros del jurado: Alicia Llarena (catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Rafael José-Díaz (ganador del citado galardón en la edición del año 2007), y el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera.

Umbral de la primera ola es un recopilatorio de poemas escritos entre 2005 y 2015 que hablan de la vida. La infancia, el amor, el deseo, las pérdidas o las ausencias son protagonistas. “Este es un poemario que se ha cocinado lentamente, en el que renuncié a los signos de puntuación, con el objetivo de darle libertad a las palabras, a las interpretaciones y al lector”, describe el autor.

Jesús Díaz Armas se considera hoy “un poeta tardío”, que siempre tuvo inquietudes sobre literatura. “Hubo un momento en el que necesité de la poesía para expresar lo que sentía. En la prosa y en el verso encontré las herramientas para comprenderme a mí y a todo lo que me rodeaba”, sentencia el escritor. Aunque viste sus palabras con optimismo sabe que “los poetas están condenados a vivir en un género minoritario”. “Por eso -continúa-, es tan importante el lector. Como profesional siempre me ha interesado mucho el papel del lector dentro de la literatura”, concluye el que también fue periodista y que, entre los 80 y 90, firmaba páginas en la sección local de esta cabecera.

Aunque ahora es cuando se adentra en el mundo de la poesía en Canarias, Díaz Armas ya tiene una opinión, que define en pocas palabras: “hablar de la situación de la poesía aquí es un tema complejo”. Apostilla que en el Archipiélago tenemos una enorme necesidad de expresarnos, ya sea a través de las palabras, el cuerpo o la música, pero que “desgraciadamente, tenemos a una sociedad y a un sector político que no se implica, quizá, porque no interesa demasiado”, critica. A pesar de todo, seguirá trabajando en poesía. “Tengo la necesidad de seguir escribiendo en mi libreta prosas, versos, relatos”. Él sueña con ver a una sociedad que tome la literatura como antaño. “Tenemos que retomar la necesidad de leer porque sí, sin obligaciones, sin ningún motivo que vaya más allá del simple hecho de disfrutar de las palabras”, finaliza.



Biografía

Jesús Díaz Armas es también un reconocido traductor de poesía, sobre todo del italiano, con autores como Mario Luzi, Aldo Palazzeschi o Antonio Prete, y miembro del Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna. Antes de Umbral de la primera ola, el filólogo publicó algunos poemas y cuentos en revistas o suplementos literarios. Empezó sus colaboraciones en prensa, siendo aún alumno de Bachillerato, en La Tarde y en DIARIO DE AVISOS.

Entre 1989 y 1999 trabajó como profesor de Lengua y Literatura en diversos institutos de enseñanza secundaria y, a finales de 1999, pasó a ocupar una plaza en la Universidad de La Laguna, donde ha impartido clases de Didáctica de la Literatura y de Literatura infantil y juvenil, así como cursos de doctorado en las titulaciones de Educación y Filología. En su faceta como investigador, ha publicado algunos trabajos sobre literatura del Siglo de Oro. Actualmente, es director de la sección de Literatura del Instituto de Estudios Canarios.