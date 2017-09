Gente harta de la contaminación marina toma las calles de Santa Cruz

Las previsiones fueron superadas con creces. La indignación y protesta que se ha venido palpando, sobre todo en los últimos meses, en las redes sociales se ha trasladado a la calle a través de la manifestación convocada por la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra. El colectivo que, asegura que continuará con las acciones de protesta, pretende así exigir la eliminación de los vertidos residuales y la limpieza del mar en las Islas.

La marcha, que partió desde la santacrucera plaza de Weyler sobre las 11.30 y que culminó en la plaza de España, contó con la participación de miles de asistentes procedentes de toda la Isla. A la convocatoria de la asamblea, se sumó el apoyo de algunos partidos políticos y de colectivos como las asociaciones en defensa de la Sanidad Pública y las Pensiones, entre otros. En total, los convocantes calculan que la protesta contó con la participación de entre 5.000 y 6.000 asistentes, mientras que la Policía Local de la capital la cuantifica en unas 2.000 personas.

Una de las curiosidades de la marcha fue el amplio perfil de personas que acudieron a una cita abierta a todos los ciudadanos. Destaca, sobre todo, la participación de muchas familias que acudieron con sus niños. De hecho, una de la madres, Dácil, explicó que había decidido asistir con su hija de cinco años “porque ella ha sido una de las perjudicadas por la presencia de las microalgas este verano”.

Desde la plaza de Weyler, la manifestación recorrió las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Herbás. A lo largo del recorrido muchas personas observaban con curiosidad la oleada de manifestantes. Otros se sorprendían de la cantidad de asistentes y algunos se sumaron también de forma espontánea. Incluso, los manifestantes fueron objeto de las cámaras fotográficas al paso de una de las guaguas turísticas de la capital.

Vamos, vamos, vamos, los vertidos los paramos; Canarias si no luchas, nadie te escucha; El aire, la tierra y el mar, los vamos a salvar; Me quiero bañar y no enfermar; Coalición Canaria son mierda y microalgas; Menos corrupción y más depuración, y Los vertidos a la casa de Clavijo fueron algunos de los cánticos que se entonaron a lo largo de la manifestación que, aproximadamente, tardó cerca de una hora en llegar a su destino. Junto a ello el sonido de tambores o de bucios para acompañar el recorrido

La asamblea confirmó a este medio que esta ha sido la primera de las acciones puestas en marcha, pero que se prevén otras actuaciones como la reunión con el Gobierno de Canarias, aseguró Marta Tamayo. Por su parte, Chaxiraxi de Ara reclamó la dimisión tanto de los presidentes del Ejecutivo regional y el Cabildo, Fernando Clavijo y Carlos Alonso, y del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, e invitó a la ciudadanaía a involucrarse y participar en las actuaciones y asambleas que se llevan a cabo.

Fuentes policiales admiteron que las previsiones del operativo eran muy inferiores a la cifra real de asistentes. Al final, se desbordaron las expectativas.