La causas judiciales sentenciaron a San Ginés en su pacto con el PSOE

Pedro San Ginés era una de las pocas piezas que aún quedaban en pie sobre el tablero de Fernando Clavijo. Después del jaque mate al PSOE, al expulsar a los cuatro consejeros socialistas, las piezas han ido cayendo como moscas. Tras al moción de censura en Icod de los Vinos, ha llegado el turno al Cabildo de Lanzarote. Sus horas están contadas. “No podemos sustentar a un presidente pendiente de juicio que usa el Cabildo para su estrategia judicial”, sentenció Dolores Corujo, secretaria insular socialista, al informar el jueves de la ruptura del pacto con CC, al que se había sumado el PIL y que ahora amaga con seguir los pasos.

San Ginés, que llegó a la presidencia del Cabildo lanzaroteño en octubre de 2009, tras prosperar una moción de censura contra la socialista Manuela Armas, es uno de los líderes insulares de CC que catapultó a Fernando Clavijo a la candidatura a la Presidencia del Gobierno en las tensas primarias contra Paulino Rivero, en septiembre de 2014. Las horas bajas de San Ginés debilitan internamente en CC a Clavijo, que ve cómo su fiel escudero va por sus mismos derroteros políticos al frente de un gobierno muy minoritario, tras la marcha del PSOE, este jueves, del pacto con CC en el Cabildo de Lanzarote.

Tal como recoge La Voz de Lanzarote, la secretaria general del PSOE en la isla considera que San Ginés intenta influir en la causa penal por la incautación de la desaladora aprobando un convenio con Club Lanzarote: “No podemos sustentar a un presidente que no asume su responsabilidad judicial y a un partido que le apoya, pendiente de la apertura del juicio oral, y que pretende encima utilizar los órganos del Cabildo para una estrategia judicial desconocida, pero que no se ajusta bajo ningún concepto a los informes técnicos, jurídicos y de Intervención necesarios para darle validez”.

La también presidenta adjunta del grupo parlamentario Socialista puso esa causa como el principal motivo, no el único, para retirar su apoyo a Pedro San Ginés. “El código ético del PSOE impide gobernar con un cargo público que se enfrenta a una inminente apertura de juicio oral” aseveró. “San Ginés está intentando adoptar acuerdos desde la Administración, para tratar de influir en esa causa penal por la incautación de la desaladora de Montaña Roja”.

En su comparecencia, Corujo empezó hablando del auto que en julio cerró la instrucción, y que concluye que existen indicios para llevar a juicio a Pedro San Ginés y a otras tres personas por delitos de prevaricación y coacciones. “El PSOE reaccionó con serenidad y abrió un compás de espera”, afirmó Corujo. Sin embargo, se quejó, “la generosidad fue respondida con un cierre de filas en torno a la figura del presidente”, por lo que, “transcurrido más de un mes”, su partido entiende que “no puede seguir esperando una reacción de San Ginés y de la propia Coalición”. Es “imposible”, enfatizó, “mantener como presidente a San Ginés tras las últimas decisiones judiciales que le afectan”.

Desde su punto de vista, el presidente insular “ha iniciado un peligroso camino sin retorno, con su empeño en poner a las instituciones al servicio de su particular estrategia judicial”. Se refería al convenio negociado por San Ginés con Club Lanzarote, que interpuso la querella contra el presidente y, hasta continúa personada como acusación particular. “Su intento de llegar a un acuerdo con Montaña Roja le lleva a implicar, aún más, al Consejo Insular de Aguas y al Consorcio Insular en decisiones de una más que dudosa legalidad, que no hacen sino abundar en la arbitrariedad de sus decisiones”, profirió Dolores Corujo.

“No se pueden utilizar los órganos dependientes del Cabildo para tratar de colegiar lo que han sido decisiones personales”, advirtió Corujo. Calificó la actitud de San Ginés de una “huida hacia adelante” ante su situación judicial y mencionó “informes que no existen” y “dudas más que razonables” sobre la legalidad de lo que pretende aprobar ahora el presidente. “Debería abstenerse en todo el proceso que le afecta, como lo ha hecho otro funcionario del Cabildo”: el secretario de la corporación y del Consorcio, Pancho Perdomo.