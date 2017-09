La comparecencia de Barreto y Baltar da munición a la oposición

La comparecencia el pasado jueves de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto, y del de Sanidad, José Manuel Baltar, sobre las microalgas y los vertidos de aguas residuales al mar de dudas ha dejado un rastro de pólvora dialéctica que la oposición intentará utilizar como munición contra Fernando Clavijo. Para el pleno del martes y miércoles se esperan fuegos de artillería pesada, si bien el Ejecutivo procurará que sean de artificio.

“Salimos igual que entramos: sin recibir respuestas a las preguntas que se hace la ciudadanía”. El diputado del PP Zacarías Gómez trasmite a DIARIO DE AVISOS la “impresión generalizada” de la “gran mayoría” del Parlamento y de la sociedad. “Nos produce bastante pena que, en lugar de aprovechar una oportunidad de oro para lucirse con la información que no ofrecieron en agosto y generar tranquilidad, se hayan escudado detrás de informes técnicos y no hayan despejado las interrogantes”. Porque son “arrogantes”, apuntó Román Rodríguez en otra conversación telefónica con este periódico. “Nos entristece enormemente”, enfatizó Gómez. “Se demuestran las carencias del Gobierno a la hora de resolver cada una de las crisis que ha ido generando y que no han sido resueltas”, apostilló el portavoz del grupo Popular ante Baltar. “No nos gusta que haya un Ejecutivo débil, sin capacidad de reacción ni liderazgo ni motivación para resolver los problemas. Y eso es lo que hemos detectado. Ha sido una permanente huida hacia adelante”. Tal como ha expresado en reiteradas ocasiones, Zacarías Gómez razona que “el silencio impuesto por el presidente, los titubeos y la falta de claridad solo han contribuido a alimentar los bulos y rumores, que nada favorecen a la imagen de Canarias y al principal motor de nuestra economía”. No es bueno, arguye, “fomentar el alarmismo, pero es muchísimo peor la pasividad de un Gobierno al que ha habido que arrancar la información y no ha dado la importancia que una situación como esta requiere”.

Por el runrún que le llega, cree que Baltar y Barreto “tienen cierto desasosie go porque ven que este asunto de les ha ido de las manos y no saben cómo controlarlo”. Al Gobierno “se le ha escapado esto y se ha dedicado a poner parches”, observa. “El último es el de Clavijo, a quien cuidan para que no se desgaste, no sufra ninguna erosión”. Él es, desmenuza, el que “ha orquestado la operación” de bocas cerradas y oídos taponados, “con la complicidad de sus consejeros, los presidentes de Cabildo de Coalición Canaria y los alcaldes de su partido”. Gómez sospecha que esto “está haciendo daño” dentro de CC. “Hay muchos dirigentes que opinan que debería haber actuado de otro modo”. Al mismo tiempo, echa en falta “cierto pronunciamiento de los empresarios de la hostelería, que podrían verse afectados directamente”. Desde Nueva Canarias, Rodríguez resume que toda la oposición está en la línea de “exigir responsabilidades, explicaciones y, de manera especial, soluciones a un Gobierno prepotente y soberbio que no reconoce fallos”. Las espadas siguen en alto. Y Clavijo, pegado a la pared. “La insatisfacción es absoluta” tras lo del otro día. “Están sufriendo [en CC] una situación comprometida a la que no están acostumbrados. “Se ha escenificado la incompetencia y la soledad, dos situaciones delicadas para la política. Frente a esa pírrica minoría, nos coordinaremos en lo que se pueda y definiremos estrategias para llevar la delantera”.

La sesión de la semana que asoma reserva siete iniciativas a cuestiones relativas a los vertidos y las microalgas. El grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) ha retirado una solicitud de comparecencia de Barreto, para evitar la duplicidad. “Eso es que no les apetece hablar”, deducen.