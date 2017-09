La familia del Mercedes AMG GT: La máxima esencia de la conducción deportiva

El AMG GT, segundo vehículo deportivo desarrollado íntegramente por Mercedes-AMG, ha dado paso en menos de tres años a toda una familia de modelos, compuesta hasta la fecha por ocho miembros. En ella se manifiesta la esencia de esta marca de automóviles deportivos y de altas prestaciones. La concepción con motor delantero central, la disposición Transaxle de la caja de cambios de doble embrague junto al eje trasero y la construcción ligera inteligente de aluminio sientan la base para una experiencia de conducción extremadamente dinámica. Hay una gran variedad donde elegir.

Las ejecuciones coupé y roadster, los cuatro niveles de potencia del motor V8 biturbo de 4,0 litros, las diferentes versiones de software de gestión del motor y el cambio, los distintos reglajes para el tren de rodaje, los neumáticos y la aerodinámica, los detalles de equipamiento específicos, las numerosas innovaciones técnicas y una vasta selección de opciones hacen posible un extraordinario grado de personalización de cada vehículo. A esto se suman dos bólidos de competición para el uso profesional en series internacionales de las categorías GT3 y GT4, así como el AMG GT Concept, un anticipo del futuro miembro de la familia AMG T, el primero con cuatro puertas.

La máxima Driving Performance queda garantizada por la combinación de un spaceframe de aluminio, un motor V8 biturbo con engrase por cárter seco, cambio de doble embrague de siete marchas, diferencial autoblocante, tren de rodaje deportivo con ejes de trapecio articulado de aluminio y una masa en vacío reducida.

«En menos de tres años, de un vehículo desarrollado con plena autonomía ha nacido una familia completa de modelos. Todos ellos ofrecen una experiencia de conducción de alto dinamismo, si bien con carices específicos en cada caso», relata Tobias Moers, Presidente del Comité de Dirección de Mercedes-AMG GmbH.

El diseño básico de la propulsión -concepto de motor delantero central y disposición Transaxle de la caja de cambios junto al eje trasero- permite una distribución de las cargas favorable entre los ejes, con ligera predominancia del trasero. En combinación con el bajo centro de gravedad del vehículo, esto redunda en una maniobrabilidad extremadamente ágil y permite trazar curvas a velocidades muy elevadas. El motor AMG V8 biturbo de 4,0 litros destaca por su gran capacidad de aceleración, incluso a bajas revoluciones, y asegura unas prestaciones extraordinarias. Gracias a su funcional maletero, al elevado confort en recorridos largos y a todo un arsenal de sistemas de asistencia a la conducción de Mercedes-Benz Intelligent Drive, el biplaza es al mismo tiempo un compañero accesible, cómodo y fiable para la conducción diaria.

Aspectos destacados de la familia del Mercedes-AMG GT

Cartera de productos: ampliación sistemática de la cartera de modelos desde septiembre de 2014; actualmente está compuesta por seis vehículos de serie (cuatro coupés y dos roadsters) y dos bólidos de competición para carreras de aficionados, AMG GT3 y AMG GT4. El estudio AMG GT Concept, como avance de un modelo de serie AMG GT con cuatro puertas, es el anticipo de una futura ampliación.

Motor: V8 biturbo de 4,0 litros en cuatro categorías de potencia, de 350 kW (476 CV) a 430 kW (585 CV) | par motor máximo de 630 Nm a 700 Nm. Construcción compacta, respuesta espontánea, gran capacidad de aceleración desde la gama baja de revoluciones gracias a la disposición de los turbocompresores en la «V» interior de las bancadas de cilindros. El motor V8 refleja un concepto de automóvil deportivo con engrase por cárter seco para facilitar su montaje en posición baja y asegurar un suministro fiable de aceite, incluso bajo una aceleración transversal elevada. Producción artesanal según el principio «un hombre, un motor» en Affalterbach.

Cambio: cambio AMG SPEEDSHIFT DCT 7G junto al eje trasero.

Datos: consumo de combustible, ciclo mixto 11,4-9,3 l/100 km; emisiones de CO2, ciclo mixto 259-216 g/km, aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6-4,0 segundos, Vmáx. 302-318 km/h.

Transaxle: concepción básica con motor delantero central y cambio junto al eje trasero unidos por medio de un Torque Tube rígido a la torsión con árbol de transmisión de fibra de carbono.

Construcción ligera: la estructura completa de la carrocería del Mercedes-AMG GT está concebida como construcción ligera inteligente de aluminio. El objetivo ha sido garantizar el mayor dinamismo transversal y longitudinal posible y la máxima precisión direccional con una carrocería muy ligera y al mismo tiempo extremadamente rígida. Con un peso de sólo 231 kg, el spaceframe de aluminio satisface estas expectativas, asegurando además el nivel de seguridad propio de Mercedes-Benz. La carrocería de aluminio y el empleo de piezas de fibra de carbono y de material compuesto contribuyen igualmente a reducir el peso.

El portón trasero del coupé se ejecuta en acero, un material que —si se elige una relación adecuada entre el espesor de pared y la sección del componente— hace posible reducir el peso en comparación con una pieza equiparable de aluminio.

La tapa del maletero del roadster combina SMC (lámina compuesta moldeada) con fibras de carbono. Sus ventajas son: bajo peso, elevada estabilidad y excelente calidad de la superficie.

Aerodinámica: el sistema activo de regulación de aire AIRPANEL (lamas verticales detrás del faldón delantero que se abren y cierran en alrededor de un segundo) y la aleta trasera extensible mejoran el equilibrio y el rendimiento aerodinámicos. En el AMG GT R se suman a esto un perfil aerodinámico activo en los bajos del vehículo y una aleta trasera fija con cuerpo ajustable manualmente.

Tren de rodaje: gracias al concepto de doble brazo transversal, la familia Mercedes-AMG GT convence con un dinamismo transversal y una estabilidad de marcha excelentes a altas velocidades. La batalla larga garantiza una gran estabilidad direccional y escasas variaciones de la carga sobre las ruedas, algo que reduce de forma sensible la tendencia al cabeceo al acelerar y decelerar. El amplio ancho de vía reduce el desplazamiento de la carga de la rueda interior a la rueda exterior de la curva. Esto favorece una mayor adherencia de los neumáticos a la calzada. El gran ángulo de avance aumenta la caída negativa de la rueda en curvas, mejorando la adherencia de los neumáticos y la estabilidad al frenar a fondo.

Frenos: el sistema de frenos de alto rendimiento AMG con discos de material compuesto de grandes dimensiones, autoventilados, ranurados y perforados en todas las ruedas ofrece cotas de deceleración excelentes y una capacidad de dosificación precisa. La ejecución en material compuesto (AMG GT y AMG GT Roadster: disco de freno integral en el eje trasero) mejora la resistencia, incluso bajo condiciones extremas, y reduce el peso de las masas no suspendidas en la rueda.

Programas de conducción: los tres programas de conducción preconfigurados «C», «S» y «S+» y el modo «I» programable individualmente permiten una amplia modulación del dinamismo de conducción. El programa elegido Influye, entre otros aspectos, en la respuesta del acelerador, el cambio y el tren de rodaje. El programa adicional «RACE» ofrece prestaciones propias de un bólido de competición en el AMG GT S, AMG GT C, AMG GT C Roadster y AMG GT R.

Exterior: en el frontal del vehículo destaca la parrilla AMG Panamericana. Los principales rasgos distintivos del diseño exterior son el capó largo con acusados resaltes, el faldón delantero ancho, el habitáculo muy desplazado hacia atrás, las ruedas de gran formato y la zaga de gran anchura en diseño fastback.

Interior: los elementos dominantes en el puesto de conducción son el perfil de aleta del portainstrumentos y la AMG DRIVE UNIT en la consola central. Este elemento, aloja los principales mandos específicos de AMG en disposición estilizada que recuerda a los cilindros de un motor V8. A partir del modelo básico se incluyen de serie asientos deportivos AMG y un volante AMG Performance de napa.

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT

Cartera de productos: atractivo modelo básico de la familia.

Motor: V8 biturbo de 4,0 litros con los turbocompresores en la «V» interior de las bancadas de cilindros y engrase por cárter seco, 350 kW (476 CV) de potencia y 630 Nm de par.

Datos: consumo de combustible, ciclo mixto 9,6-9,3 l/100 km; emisiones de CO2, ciclo mixto 224-216 g/km, 0-100 km/h en 4,0 segundos, Vmáx. 304 km/h.

Concepción: como en todos los vehículos de la familia Mercedes-AMG GT, la concepción básica con motor delantero central y la construcción ligera inteligente de aluminio constituyen la base para una experiencia de conducción de primer nivel.

Tren de rodaje: gracias al tren de rodaje deportivo AMG y al concepto de doble brazo transversal, el Mercedes-AMG GT convence con un dinamismo transversal y una estabilidad de marcha excelentes a altas velocidades. Los programas de conducción AMG DYNAMIC SELECT permiten adaptar de forma óptima el comportamiento de marcha a los deseos individuales.

El diferencial autoblocante mecánico en el eje trasero asegura una mejor tracción y una mayor velocidad en curvas.

Frenos: excelentes valores de deceleración gracias a los discos de grandes dimensiones autoventilados, ranurados y perforados en todas las ruedas. Eje delantero: disco de freno compuesto de 360 x 36 mm con pinza fija de 6 émbolos, eje trasero: disco de freno integral de 360 x 26 mm con pinza de garra de 1 émbolo; pinzas de freno en color plata con distintivo «AMG».

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT S

Cartera de productos: carácter acentuadamente deportivo de coupé con numerosas modificaciones en el motor, el tren de rodaje, los frenos, el diseño y el interior.

Motor: V8 biturbo de 4,0 litros con los turbocompresores en la «V» interior de las bancadas de cilindros y engrase por cárter seco, 384 kW (522 CV) de potencia y 670 Nm de par motor.

Datos: consumo de combustible, ciclo mixto 9,6-9,4 l/100 km; emisiones de CO2, ciclo mixto 224-219 g/km, 0-100 km/h en 3,8 segundos, Vmáx. 310 km/h.

Tren de rodaje: tren de rodaje AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable de regulación electrónica, que conjuga un mayor dinamismo de conducción y el confort en recorridos largos característico de la marca.

Pulsando una tecla o seleccionando uno de los programas de conducción, el conductor puede ajustar manualmente el tren de rodaje en tres niveles: «Comfort», «Sport» y «Sport Plus». El sistema de amortiguación funciona de forma progresiva, mejorando la seguridad y el confort de rodadura. El ajuste de la amortiguación hidráulica se realiza de forma individual para cada rueda.

El programa de conducción RACE proporciona otro plus de Driving Performance.

El diferencial autoblocante con regulación electrónica en el eje trasero garantiza una regulación más precisa de la tracción.

Frenos: el sistema de frenos de alto rendimiento AMG con discos de material compuesto se ha adaptado a las mayores prestaciones del AMG GT S. Eje delantero: disco de freno compuesto de 390 x 36 mm con pinza fija de 6 émbolos, eje trasero: disco de freno compuesto de 360 x 26 mm con pinza de garra de 1 émbolo; pinzas de freno en color rojo con distintivo «AMG»

Exterior: en el exterior destacan numerosos detalles que subrayan el dinamismo del vehículo, como las llantas de aleación de 19/20 pulgadas y 10 radios o las pinzas de freno de color rojo del sistema de frenos de alto rendimiento AMG con discos de material compuesto.

Interior: también el habitáculo con AMG DRIVE UNIT promete unas prestaciones espectaculares. El apoyabrazos central con escudo AMG grabado, el cuadro de instrumentos específico de AMG y el volante AMG Performance con la zona de apoyo de las manos en microfibra DINAMICA completan la impresión de exclusividad.

Equipo de escape AMG Performance: Dos mariposas de escape de regulación progresiva para modular la sonoridad. Las mariposas se abren o se cierran en función del programa de conducción AMG DRIVE SELECT seleccionado, pero también se puede modificar su posición mediante una tecla separada.

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT C Edition 50

Cartera de productos: el AMG GT C ocupa el tercer nivel de potencia dentro de la familia AMG GT y debuta como exclusivo modelo especial Edition 50. Dos exclusivas pinturas especiales y aplicaciones en cromo negro añaden atractivos contrastes. Las llantas forjadas AMG en diseño de radios cruzados presentan una superficie cromada en negro, en armonía con los elementos del exterior.

En el interior destaca el contraste del negro con el color plata. Tanto el equipamiento interior como el volante AMG Performance negro en microfibra DINAMICA con costura de contraste gris reproducen este estilo.

Motor: V8 biturbo de 4,0 litros con los turbocompresores en la «V» interior de las bancadas de cilindros y engrase por cárter seco, 410 kW (557 CV) de potencia y 680 Nm de par motor máximo

Datos: consumo de combustible, ciclo mixto 11,4 l/100 km; emisiones de CO2, ciclo mixto 259 g/km, 0-100 km/h en 3,7 segundos, Vmáx. 317 km/h

Exterior: zaga más ancha, que permite un mayor ancho de vía y mejor tracción. Las nuevas paredes laterales ensanchan la parte trasera del AMG GT C en un total de 57 milímetros en comparación con el AMG GT y el AMG GT S. Esto permite montar ruedas más anchas y ampliar el ancho de vía, algo que mejora la tracción y permite tomar las curvas a mayor velocidad.

Interior: equipamiento interior de gran exclusividad en cuero exclusivo napa STYLE plata pearl/negro con costura de contraste gris en pespunteado de rombos, volante AMG Performance en napa/microfibra DINAMICA, escudo AMG grabado en la consola central, cuadro de instrumentos AMG con escala ampliada a 360 km/h y detalles en rojo, paquete AMG Night interior.

Tren de rodaje: tren de rodaje deportivo AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable, dirección activa al eje trasero, diferencial autoblocante con regulación electrónica en el eje trasero, grandes discos de freno delanteros de material compuesto de 390 x 36 mm con pinza fija de 6 émbolos; eje trasero: disco de freno de material compuesto de 360 x 26 mm y pinza de garra con 1 émbolo; adicionalmente, programa de conducción RACE.

Dependiendo de la velocidad, el eje trasero de ruedas directrices AMG hace que las ruedas traseras giren en el sentido contrario o en el mismo sentido que las delanteras, estabilizando el vehículo a velocidades altas e incrementando la agilidad en la gama baja de velocidad.

Equipo de escape AMG Performance: Dos mariposas de escape de regulación progresiva para modular la sonoridad. Las mariposas se abren o se cierran en función del programa de conducción AMG DRIVE SELECT seleccionado, pero también se puede modificar su posición mediante una tecla separada

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT R

Cartera de productos: bólido de carreras con matriculación para carretera. Incorporación de numerosas tecnologías propias del automovilismo a un vehículo producido en serie. Base del bólido AMG GT4 para competiciones de aficionados.

Motor: V8 biturbo de 4,0 litros con los turbocompresores en la «V» interior de las bancadas de cilindros y engrase por cárter seco, 430 kW (585 CV) de potencia y 700 Nm de par motor.

Cambio: cambio AMG SPEEDSHIFT DCT 7G junto al eje trasero con desmultiplicación más larga de la primera marcha y más corta de la séptima.

Datos: consumo de combustible, ciclo mixto 11,4 l/100 km; emisiones de CO2, ciclo mixto 259 g/km, 0-100 km/h en 3,6 segundos, Vmáx. 318 km/h.

Exterior: los guardabarros ensanchados delante y detrás hacen posible aumentar el ancho de vía para mejorar la tracción y poder alcanzar una velocidad más alta en curvas. El nuevo faldón delantero con elementos aerodinámicos activos, la aleta trasera de grandes dimensiones y el nuevo faldón trasero con difusor doble mejoran las propiedades aerodinámicas del vehículo y contribuyen a optimizar el agarre a la calzada.

Interior: también el equipamiento interior acentúa el carácter y el atractivo del vehículo con asientos deportivos envolventes de AMG de serie.

Tren de rodaje: tren de rodaje AMG RIDE CONTROL con resortes ajustables para adaptarse a las preferencias del conductor. AMG TRACTION CONTROL ofrece la mejor tracción posible al acelerar a la salida de una curva y nueve niveles para adecuarse al estado de la vía y de los neumáticos. Dependiendo de la velocidad, la dirección del eje trasero AMG hace que las ruedas traseras giren en el sentido contrario o en el mismo sentido que las delanteras, estabilizando el vehículo a velocidades altas e incrementando la agilidad en la gama baja de velocidad.

Construcción ligera: empleo de materiales de alta tecnología, como la fibra de carbono (p. ej., guardabarros delanteros, Torque Tube, cruceta del túnel de transmisión) y el titanio (silenciador final y salida del sistema de escape AMG Performance).

Aerodinámica: el perfil aerodinámico activo, desarrollado especialmente para el Mercedes-AMG GT R y dispuesto en los bajos del vehículo, se despliega entre el eje delantero y el faldón delantero y reduce la fuerza ascensional en la parte frontal; la aleta trasera fija con cuerpo ajustable garantiza un incremento notable de la carga aerodinámica en el eje trasero en función del ángulo de ajuste. Como en todos los modelos de la familia Mercedes-AMG GT, se incluye el sistema AIRPANEL con sus 14 lamas.

Conducción en régimen de competición: paquete AMG Track opcional que incluye, entre otros elementos, sistema de protección en caso de vuelco tras los asientos y cinturón de seguridad adicional de 4 puntos.

Mercedes-AMG GT Roadster

Cartera de productos: segunda versión de la carrocería del AMG GT, como modelo básico para los amantes de la conducción a cielo abierto.

Carrocería: roadster biplaza con spaceframe y carrocería de aluminio. Estructura en bruto reforzada: faldones laterales con paredes de mayor grosor y más cámaras, tirantes adicionales entre el portainstrumentos y el marco del parabrisas, barra de refuerzo adicional entre la capota y el depósito. El sistema fijo de protección en caso de vuelco se apoya en un travesaño dispuesto detrás de los asientos.

Novedad mundial: nueva combinación de materiales, utilizada por primera vez en un vehículo de serie. La tapa del maletero combina SMC (lámina compuesta moldeada) y fibra de carbono. Sus ventajas son: bajo peso, elevada estabilidad y excelente calidad de la superficie.

Capota: capota de lona compuesta por tres capas sobre una estructura de magnesio, acero y aluminio. El reducido peso de la capota contribuye a mantener bajo el centro de gravedad del vehículo. Se abre y se cierra en 11 segundos, incluso durante la marcha, hasta una velocidad de 50 km/h. Sistema de plegado en Z para ahorrar espacio. Disponible en color negro, beige o rojo.

Motor: V8 biturbo de 4,0 litros con los turbocompresores en la «V» interior de las bancadas de cilindros y engrase por cárter seco, 350 kW (476 CV) de potencia y 630 Nm de par.

Datos: consumo de combustible, ciclo mixto 9,6-9,4 l/100 km; emisiones de CO2, ciclo mixto 224-219 g/km, 0-100 km/h en 4,0 segundos, Vmáx. 302 km/h.

Asientos: los asientos AMG Performance están disponibles por primera vez con calefacción integrada en el reposacabezas AIRSCARF y climatización de asiento. AIRSCARF se ofrece como opción también para el asiento deportivo AMG de serie.

Sistema de sonido: con el nuevo External Coupled Subwoofer (ECS), el sistema de sonido hace posible una reproducción especialmente contundente de los graves. Se incorporó por primera vez al roadster y se incluye en todos los modelos AMG GT a partir de abril. En lugar de incorporar una caja acústica, el sistema ECS utiliza el habitáculo completo del vehículo como altavoz de bajos a través de una abertura específica en el pasarruedas trasero derecho. El subwoofer está conectado a un puerto a través de esta abertura en la carrocería en bruto, y transmite por esta vía el sonido envolvente.

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT C Roadster

Cartera de productos: modelo de gran potencia con numerosos componentes del excepcional atleta AMG GT R relevantes en términos de prestaciones.

Exterior: zaga más ancha, que permite un mayor ancho de vía y mejor tracción. Las nuevas paredes laterales aumentan la anchura de la parte trasera del Mercedes-AMG GT C en 57 mm.

Interior: equipamiento interior exclusivo con napa, volante AMG Performance en napa/microfibra DINAMICA, escudo AMG grabado en la consola central, cuadro de instrumentos AMG con escala ampliada a 360 km/h y detalles en rojo

Motor: V8 biturbo de 4,0 litros con los turbocompresores en la «V» interior de las bancadas de cilindros y engrase por cárter seco, 410 kW (557 CV) de potencia y 680 Nm de par.

Datos: consumo de combustible, ciclo mixto 11,4 l/100 km; emisiones de CO2, ciclo mixto 259 g/km, 0-100 km/h en 3,7 segundos, Vmáx. 316 km/h

Tren de rodaje: tren de rodaje deportivo AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable, diferencial autoblocante con regulación electrónica en el eje trasero

Dependiendo de la velocidad, el eje trasero de ruedas directrices AMG hace que las ruedas traseras giren en el sentido contrario o en el mismo sentido que las delanteras, estabilizando el vehículo a velocidades altas e incrementando la agilidad en la gama baja de velocidad.

Sistema de frenos: grandes discos de freno delanteros de material compuesto de 390 x 36 mm con pinza fija de 6 émbolos, eje trasero: disco de freno de material compuesto de 360 x 26 mm y pinza de garra con 1 émbolo.

Sistema de control de estabilidad: programa de conducción adicional RACE

Sonido: sistema de escape AMG Performance de serie. Dos mariposas de escape de regulación progresiva para modular la sonoridad. Las mariposas se abren o se cierran en función del programa de conducción AMG DRIVE SELECT seleccionado, pero también se puede modificar su posición mediante una tecla separada

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT Concept

Cartera de productos: concept car como anticipo de un futuro modelo AMG GT de cuatro puertas y cinco plazas.

Carrocería: coupé de cuatro puertas con cinco plazas, dinámica carrocería fastback, práctico portón trasero, habitáculo y maletero variables.

Motor: híbrido de altas prestaciones EQ Power+ con motor V8 biturbo de 4,0 litros y potente propulsor eléctrico. Potencia conjunta hasta 600 kW.

Propulsión: tracción integral completamente variable AMG Performance 4MATIC+ con asistencia adicional mediante el motor eléctrico, que se monta junto al eje trasero e impulsa directamente las ruedas traseras a modo de booster adicional.

Torque Vectoring: es posible asignar individualmente el par a cada una de las ruedas. Como consecuencia, el conductor experimenta un incremento perceptible de las prestaciones y un comportamiento excelente en curvas con una tracción óptima.

Batería: batería de iones de litio para híbrido enchufable orientada a optimizar las prestaciones. Sistema modular ampliable. Recarga por conexión a una toma de corriente, por recuperación al frenar y, en caso necesario, con ayuda del motor de combustión interna.

Estrategia de carga: derivada de la propulsión híbrida del bólido de Fórmula 1 de Mercedes-AMG Petronas.

Cuatro niveles de potencia y de par motor

El motor V8 biturbo de 4,0 litros destaca por un despliegue sobresaliente de la potencia, prestaciones propias del automovilismo, construcción ligera, su elevado nivel de eficiencia y su compatibilidad ambiental. Su sugerente e inconfundible sonido, típico de la marca, fascina tanto como su rápida respuesta y su elevada capacidad de aceleración.

Se ofrecen cuatro niveles de potencia y de par motor. Los modelos básicos AMG GT y AMG GT Roadster entregan 350 kW (476 CV) y un par motor máximo de 630 Nm. El AMG GT S alcanza 384 kW (522 CV) de potencia y 670 Nm de par motor. El siguiente nivel son las variantes «C» del coupé y el roadster, con una cota de 410 kW (557 CV) y 680 Nm de par motor. El tope de gama está marcado por el AMG GT R, con 430 kW (585 CV) y 700 Nm de par motor. El aumento de la potencia en el AMG GT C, el AMG GT R y el AMG GT C Roadster se logra con ayuda de nuevos turbocompresores con una versión modificada del compresor, una mayor presión de sobrealimentación y una unidad de control más pequeña para la válvula de descarga. A esto se añaden canales de escape optimizados y una relación de compresión modificada.

En todas las versiones, los dos turbocompresores del motor V8 están situados dentro de la «V» formada por las dos bancadas de cilindros, y no en el exterior de las mismas. Las ventajas de esta disposición son un diseño compacto del motor, una respuesta espontánea del turbocompresor y bajas emisiones, gracias al eficaz flujo de aire en torno a los catalizadores, dispuestos cerca del motor.

Inyección múltiple con inyectores piezoeléctricos

La combinación de sobrealimentación biturbo e inyección directa guiada de gasolina mejora el rendimiento termodinámico y la potencia. Inyectores piezoeléctricos especialmente rápidos y precisos proyectan el combustible a alta presión en las ocho cámaras de combustión. La inyección múltiple regulada en función de la demanda es garantía de una mezcla homogénea de aire y gasolina. La alimentación de combustible regulada por vía electrónica trabaja de forma completamente variable con una presión de combustible de 100 a 200 bares.

El bloque motor de aluminio se fabrica por fundición en molde de arena y obedece a un concepto Closed Deck. Este diseño mecánico asegura máxima resistencia, unida a un peso especialmente bajo, y permite trabajar con una presión máxima muy elevada de hasta 140 bares. El revestimiento NANOSLIDE® de las camisas de los cilindros se utiliza también en los motores de Fórmula 1 de MERCEDES AMG PETRONAS. Este material es mucho más duro y menos susceptible de desgaste que la fundición gris utilizada en las camisas convencionales. Además, la menor fricción en combinación con los pistones forjados de aluminio contribuye también a aumentar la eficiencia.

Cuatro árboles de levas en cabeza controlan en total 32 válvulas. El ajuste de los árboles de levas en el lado de admisión y de escape permite una respuesta ideal del motor y optimiza los ciclos de admisión y de escape en cada punto de operación del motor.

El engrase por cárter seco permite rebajar el centro de gravedad

El engrase por cárter seco asegura una alimentación fiable con aceite, incluso bajo fuerzas transversales elevadas, y permite una posición de montaje más baja del motor. Ello a su vez hace que descienda el centro de gravedad del vehículo, la clave para una elevada aceleración transversal.

Los motores de la familia AMG GT se fabrican también a mano en la manufactura de motores de la sede central de AMG en Affalterbach, según el principio «un hombre, un motor». Esto significa lo siguiente: un mecánico especialmente cualificado se encarga de montar un motor completo, cumpliendo siempre las estrictas normas de calidad imperantes. Es el responsable de principio a fin, desde el montaje del cigüeñal en el bloque motor, pasando por el montaje de los árboles de levas, hasta el cableado y el llenado del motor con aceite. Todo ello queda certificado con su firma en la placa del motor AMG.

Sonoridad en estado puro: el equipo de escape AMG Performance

Los modelos AMG GT S, AMG GT C, AMG GT C Roadster y AMG GT R están equipados de serie con el sistema de escape AMG Performance, que añade aún más carga emocional a la experiencia sonora. Dos mariposas de reglaje variable modulan el sonido de escape de forma auténtica y directa. Las mariposas de escape se abren y se cierran en función del programa de conducción seleccionado con AMG DRIVE SELECT, pero el conductor puede modificar también directamente su posición mediante una tecla separada en la AMG DRIVE UNIT. En los ajustes «Comfort» y «Sport», la sonoridad de baja frecuencia típica de los motores V8 presenta un ajuste confortable. En el modo «Sport Plus» y en el modo «RACE» es mucho más sugestiva. El sistema de escape AMG Performance variable está disponible como equipo opcional para el AMG GT y el AMG GT Roadster.



SPEEDSHIFT DCT AMG 7G

Cambio de doble embrague y siete marchas en disposición Transaxle

A la hora de configurar la transmisión de fuerza del AMG GT, los ingenieros de Mercedes-AMG han apostado por una combinación de motor delantero central y cambio deportivo SPEEDSHIFT DCT AMG 7G en disposición Transaxle junto al eje trasero. Esta configuración redunda en una distribución de peso muy favorable, de un 47% en el eje delantero y un 53% en el trasero. Gracias al amplio margen de desmultiplicación de las marchas se puede aprovechar al máximo la acentuada «meseta» en la curva de par motor del grupo V8 biturbo.

En el AMG GT C, el AMG GT C Roadster y el AMG GT R, la primera marcha del cambio de doble embrague presenta una desmultiplicación más larga. La séptima marcha y el tren de salida tienen una relación más corta, lo que permite acelerar con mayor agilidad y asegura reacciones espontáneas a movimientos rápidos del acelerador. Al mismo tiempo se han ampliado considerablemente los límites del cambio por lo que a rendimiento y rapidez de respuesta se refiere.

Torque Tube con árbol de transmisión de fibra de carbono entre el motor y el cambio

El cambio deportivo SPEEDSHIFT DCT AMG 7G configura una unidad rígida con el propulsor V8. Ambos grupos están ensamblados mediante el Torque Tube. El motor y la caja de cambios (junto al eje trasero) están unidos de forma rígida a la flexión y a la torsión, de modo que cada grupo aumenta la resistencia del otro. Esto aporta ventajas decisivas para el dinamismo y el confort de conducción, pues la sofisticada solución permite dimensionar la cadena cinemática completa con holguras mucho menores. El Torque Tube de 1,71 metros de longitud consta de una carcasa de aluminio de una sola pieza, fabricada por colada en molde de arena. En el AMG GT R, el material empleado es la fibra de carbono.

En su interior gira un árbol de transmisión al número de revoluciones del motor. Al igual que en los bólidos de competición, este árbol se fabrica en fibra de carbono. Este material de alta tecnología presenta ventajas esenciales. A pesar de su alta resistencia, el árbol de fibra de carbono pesa solamente 3,9 kilogramos, sensiblemente menos que la versión de acero. Un péndulo de fuerza centrífuga integrado en el volante de inercia bimasa elimina las vibraciones y oscilaciones y aumenta así el confort de conducción y el confort acústico, especialmente en el margen bajo de revoluciones.

Confort y agilidad: los apoyos dinámicos para el motor y el cambio

Los apoyos del motor y del cambio asumen una función especialmente importante en un vehículo con disposición Transaxle de la cadena cinemática, pues una suspensión elástica suave desacopla los ruidos y las vibraciones y aumenta el confort. En cambio, si se desea mejorar la maniobrabilidad y la agilidad, es preferible optar por soportes más rígidos.

En el AMG GT C, el AMG GT C Roadster y el AMG GT R, Mercedes-AMG soluciona este conflicto de objetivos con apoyos dinámicos del motor y del cambio, que adaptan su rigidez de forma progresiva y en fracciones de segundo a las condiciones de conducción y al estilo personal del conductor.

Esta tarea se encomienda a una unidad electrónica de control. Este equipo analiza la situación de conducción por medio de los datos del bus CAN, está interconectado con el diferencial autoblocante electrónico del eje trasero y asegura así un balance dinámico equilibrado. AMG va incluso un paso más allá en la implementación de esta tecnología. Los apoyos del motor y del cambio se controlan de forma independiente. Ventaja: esta innovadora solución mejora una vez más claramente la precisión de conducción y el dinamismo transversal.

Para el resto de modelos de la familia AMG GT, los apoyos dinámicos del motor y del cambio están disponibles como parte del paquete opcional DYNAMIC PLUS.

Una conducción variable, entre confortable y muy deportiva

El conductor puede adaptar los modelos AMG GT individualmente a sus preferencias con ayuda del controlador AMG DYNAMIC SELECT. Gracias a los tres programas de conducción preinstalados, «C» (Comfort), «S» (Sport) y «S+» (Sport plus), y al modo «I» (Individual) programable individualmente, el conductor dispone de una gran variedad de estilos de conducción, desde confortable hasta extremadamente deportivo. El programa de conducción «RACE» (en el AMG GT S, el AMG GT C, el AMG GT C Roadster y el AMG GT R) adapta de forma ideal la estrategia del cambio de doble embrague a la conducción en régimen de competición, con acoplamientos ultrarrápidos y una sonoridad altamente sugestiva.

Con cada programa se modifican importantes parámetros, como la respuesta del motor, el cambio, el tren de rodaje deportivo AMG RIDE CONTROL, la dirección, el ESP® y la propulsión. Accionando el pulsador separado «M» en la consola central se activa el modo manual del cambio, con independencia del programa de conducción elegido en cada momento. A partir de ese momento, el conductor puede cambiar de marcha utilizando las levas en el volante. De ese mismo modo es posible seleccionar los niveles de regulación del tren de rodaje

Exclusivo y de alta calidad

El diseño interior da continuidad al singular lenguaje formal del exterior. La configuración horizontal del tablero de instrumentos en forma de ala acentúa la anchura del habitáculo. La línea de cintura alta, la forma cóncava de los revestimientos interiores de las puertas, la dinámica línea ascendente de la consola central y la baja posición del asiento integran perfectamente al conductor en su puesto de pilotaje.

Nada más abrir las puertas se descubre la apasionante interacción del tablero de instrumentos inclinado con una consola central dominante de forma convexa que despierta emociones y convence por su perfección. Los asientos deportivos, el volante Performance y el cuadro de instrumentos permiten experimentar una precisión extraordinaria y materiales de gran calidad. El mando más importante para los amantes de los vehículos deportivos se encuentra en el lado izquierdo de la AMG DRIVE UNIT: el pulsador para arrancar el motor, iluminado en rojo y con rótulo «Engine Start Stop».

Los asientos AMG Performance disponibles como opción presentan un contorno más acusado en los laterales del respaldo y la banqueta, por lo que ofrecen una mejor sujeción lateral. Además, el asiento AMG Performance de los roadsters se ofrece por primera vez opcionalmente con la calefacción integrada en los reposacabezas AIRSCARF, que permite disfrutar incluso en días fríos del placer de la conducción a cielo abierto. AIRSCARF está disponible también como opción con los asientos deportivos AMG de serie de los roadsters. El difusor de aire caliente está integrado armoniosamente en la zona del reposacabezas. La temperatura del aire caliente emitido puede regularse en tres niveles para satisfacer las preferencias particulares de cada cliente.

Para disfrutar de una temperatura agradable incluso en días de verano muy calurosos se ofrece además (para todos los modelos AMG GT excepto el AMG GT R) la climatización de asiento opcional, disponible también por primera vez y en exclusiva para el asiento AMG Performance. La intensidad de la climatización puede regularse en tres niveles.

Resumen de datos técnicos:

Mercedes AMG GT

Motor

V8 de 4,0 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo

Cilindrada

3.982 cm3

Potencia

350 kW (476 CV) a 6.000 rpm

Par motor máximo

630 Nm a 1.700-5.000 rpm

Consumo mixto de combustible

9,6-9,3 l/100 km

Emisiones de CO2 en el ciclo mixto

224-216 g/km

Masa (DIN/CE)

1.540 kg*/1.615 kg**

Aceleración 0-100 km/h

4,0 s

Velocidad máxima

304 km/h

Diferencial autoblocante del eje trasero

mecánico

Tren de rodaje

Deportivo AMG

Llantas delante/detrás

9,0J x 19/11,0J x 19

Neumáticos delante/detrás

255/35 R 19/

295/35 R 19

Discos de freno delante/detrás

360 mm/360 mm

Programas de conducción

cuatro: C, S, S+, I

< > Mercedes AMG GT Roadster

Mercedes AMG GT Roadster

Motor

V8 de 4,0 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo

Cilindrada

3.982 cm3

Potencia

350 kW (476 CV) a 6.000 rpm

Par motor máximo

630 Nm a 1.700-5.000 rpm

Consumo mixto de combustible

9,6-9,4 l/100 km

Emisiones de CO2 en el ciclo mixto

224-219 g/km

Masa (DIN/CE)

1.595 kg*/1.670 kg**

Aceleración 0-100 km/h

4,0 s

Velocidad máxima

302 km/h

Diferencial autoblocante del eje trasero

mecánico

Tren de rodaje

Deportivo AMG

Llantas delante/detrás

9,0J x 19/11,0J x 19

Neumáticos delante/detrás

255/35 R 19/

295/35 R 19

Discos de freno delante/detrás

360 mm/360 mm

Programas de conducción

cuatro: C, S, S+, I

< > Mercedes AMG GT S C190 Interior

Mercedes AMG GT S

Motor

V8 de 4,0 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo

Cilindrada

3.982 cm3

Potencia

384 kW (522 CV) a 6.250 rpm

Par motor máximo

670 Nm a 1.800-5.000 rpm

Consumo mixto de combustible

9,6-9,4 l/100 km

Emisiones de CO2 en el ciclo mixto

224-219 g/km

Masa (DIN/CE)

1.570 kg*/1.645 kg**

Aceleración 0-100 km/h

3,8 s

Velocidad máxima

310 km/h

Diferencial autoblocante del eje trasero

con regulación electrónica

Tren de rodaje

AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable

Llantas delante/detrás

9,0J x 19/11,0J x 20

Neumáticos delante/detrás

265/35 R 19/

295/30 R 20

Discos de freno delante/detrás

390 mm/360 mm

Programas de conducción

cinco: C, S, S+, I, RACE

* masa en vacío en orden de marcha según DIN, sin conductor;

** masa en vacío en orden de marcha según CE incluyendo conductor (68 kg) y equipaje (7 kg)

< > MERCEDES AMG GT C Coupé Edition 50 C190

Mercedes-AMG GT C Edition 50

Motor

V8 de 4,0 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo

Cilindrada

3.982 cm3

Potencia

410 kW (557 CV) a 5.750-6.750 rpm

Par motor máximo

680 Nm a 1.900-5.500 rpm

Consumo mixto de combustible

11,4 l/100 km

Emisiones de CO2 en el ciclo mixto

259 g/km

Masa (DIN/CE)

1.625 kg*/1.700 kg**

Aceleración 0-100 km/h

3,7 s

Velocidad máxima

317 km/h

Diferencial autoblocante del eje trasero

con regulación electrónica

Tren de rodaje

AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable

Llantas delante/detrás

9,0J x 19/12,0J x 20

Neumáticos delante/detrás

265/35 R 19/

305/30 R 20

Discos de freno delante/detrás

390 mm/360 mm

Programas de conducción

cinco: C, S, S+, I, RACE

Mercedes-AMG GT C Roadster

Motor

V8 de 4,0 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo

Cilindrada

3.982 cm3

Potencia

410 kW (557 CV) a 5.750-6.750 rpm

Par motor máximo

680 Nm a 1.900-5.500 rpm

Consumo mixto de combustible

11,4 l/100 km

Emisiones de CO2 en el ciclo mixto

259 g/km

Masa (DIN/CE)

1.660 kg*/1.735 kg**

Aceleración 0-100 km/h

3,7 s

Velocidad máxima

316 km/h

Diferencial autoblocante del eje trasero

con regulación electrónica

Tren de rodaje

AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable

Llantas delante/detrás

9,0J x 19/12,0J x 20

Neumáticos delante/detrás

265/35 R 19/

305/30 R 20

Discos de freno delante/detrás

390 mm/360 mm

Programas de conducción

cinco: C, S, S+, I, RACE

< > MERCEDES AMG GT R C190

Mercedes AMG GT R

Motor

V8 de 4,0 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo

Cilindrada

3.982 cm3

Potencia

430 kW (585 CV) a 6.250 rpm

Par motor máximo

700 Nm a 1.900-5.500 rpm

Consumo mixto de combustible

11,4 l/100 km

Emisiones de CO2 en el ciclo mixto

259 g/km

Masa (DIN/CE)

1.555 kg*/1.630 kg**

Aceleración 0-100 km/h

3,6 s

Velocidad máxima

318 km/h

Diferencial autoblocante del eje trasero

con regulación electrónica

Tren de rodaje

AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable y resortes ajustables

Llantas delante/detrás

10,0J x 19/12,0J x 20

Neumáticos delante/detrás

275/35 R 19/

325/30 R 20

Discos de freno delante/detrás

390 mm/360 mm

Programas de conducción

cinco: C, S, S+, I, RACE

* masa en vacío en orden de marcha según DIN, sin conductor;

** masa en vacío en orden de marcha según CE incluyendo conductor (68 kg) y equipaje (7 kg)

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT3

Cartera de productos: bólido para competiciones de aficionados

Motor: motor de carreras AMG optimizado con ocho cilindros en V y 6,3 litros. El potente motor atmosférico de altas revoluciones con 404 kW (550 CV) y engrase por cárter seco se caracteriza por su despliegue de potencia lineal, su gran fiabilidad y los largos intervalos de mantenimiento.

Cambio: con el fin de optimizar las prestaciones, el cambio secuencial de competición de seis marchas con accionamiento electrohidráulico se monta junto al eje trasero, como en los modelos de serie, conforme al principio Transaxle. Con ello se logra una distribución ideal del peso entre los ejes.

Transaxle: concepción básica con motor delantero central y cambio junto al eje trasero unidos por medio de un Torque Tube rígido a la torsión con árbol de transmisión de fibra de carbono.

Construcción ligera: Al igual que sucede en las versiones para carretera de la familia de modelos del Mercedes-AMG GT3, la estructura básica está formada por un spaceframe de aluminio, muy ligero y extremadamente rígido. No obstante, la carrocería completa —capó y portón, puertas, guardabarros y chapas laterales— se fabrica en fibra de carbono de alta resistencia y extremadamente ligera.

Tren de rodaje: ejes de trapecio articulado con amortiguadores ajustables en cuatro niveles en la etapa de tracción y la etapa de compresión.

Tracción: con el fin de batir sus propias marcas, el Mercedes-AMG GT3 cuenta con un diferencial autoblocante de discos y un control de tracción con 12 niveles de ajuste. Un ABS de once niveles asegura una tracción ideal al frenar.

Exterior: la carrocería ensanchada, las amplias tomas de aire, difusores en el frontal y en la zaga, flics y una aleta trasera ajustable optimizan las propiedades aerodinámicas.

Interior: el habitáculo se caracteriza por la ergonomía y la funcionalidad. Todo está orientado a lograr el máximo nivel de claridad y accesibilidad, desde la rotulación fluorescente que facilita el manejo de los mandos de noche hasta el volante con ergonómicas levas de cambio. El piloto queda protegido adicionalmente por una robusta bandeja de asiento de fibra de carbono y un arco protector integrado de acero de gran resistencia.

Aspectos destacados del Mercedes-AMG GT4

Cartera de productos: bólido para competiciones de aficionados con un concepto próximo a la producción en serie basado en el AMG GT R. Amplía el programa de Customer Racing en una categoría de vehículos con perspectivas de crecimiento.

Motor: AMG V8 de 4,0 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo. En función de la clasificación (Balance of Performance), hasta 375 kW (510 CV) de potencia y un par motor máximo superior a 600 Nm.

Cambio: cambio secuencial de seis marchas para competición con accionamiento neumático montado junto al eje trasero conforme al principio Transaxle. El diferencial autoblocante regulable desde el exterior optimiza el comportamiento de marcha en régimen de competición.

Construcción ligera: la estructura se basa, como en el modelo de serie, en un spaceframe de aluminio muy ligero y extremadamente rígido. Se ha empleado un material compuesto ligero en la fabricación de algunos elementos de la carrocería específicos para el automovilismo, p. ej., el capó, el faldón delantero o el splitter frontal. Ya en el modelo de serie AMG GT R se utiliza la fibra de carbono para los guardabarros delanteros y el Torque Tube.

Tren de rodaje: ejes de trapecio articulado con amortiguadores ajustables en la etapa de tracción y la etapa de presión. Potente sistema de frenos de competición con ABS ajustable.

Seguridad: el AMG GT4 adopta el acreditado concepto de seguridad del AMG GT3 y establece nuevas referencias en esta categoría. La jaula de seguridad de acero de gran resistencia va atornillada al spaceframe de aluminio. La célula de seguridad de fibra de carbono para el conductor se ajusta al reglamento actual de homologación de FIA, cuenta con un reposacabezas integrado y es compatible con el sistema de sujeción de cabeza y cuello HANS (Head and Neck Support). Trampilla de rescate en el techo, potente sistema de extinción de incendios.

Exterior: frontal bajo con la parrilla del radiador inclinada hacia delante que rebaja el punto de presión dinámica en el vehículo, mejorando el comportamiento aerodinámico y la circulación del aire de refrigeración a través del capó. Aleta trasera con un amplio margen de ajuste, que permite regular el balance entre baja resistencia aerodinámica y fuerzas descensionales elevadas. Un ancho splitter reduce las fuerzas ascensionales en el eje delantero, a lo que contribuyen también los flics en el faldón delantero.

Interior: todos los elementos, sistemas e indicadores han sido diseñados para permitir que los conductores —incluso aquellos con poca experiencia en competición— se familiaricen con ellos rápidamente. Volante y pedales con amplias posibilidades de ajuste. Mandos en el volante y pulsadores en la consola central iluminados. Ventilación efectiva del habitáculo con aire del exterior, opcionalmente también aire acondicionado.