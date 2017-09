Habrá rutas aéreas en invierno con Berlín, Düsseldorf y Frankfurt

La Palma mantendrá rutas aéreas durante la temporada de invierno con Berlín-Tegel, Düsseldorf y Frankfurt. La consejera de Turismo del Cabildo palmero, Alicia Vanoostende, destaca el trabajo para mantener una actualización diaria sobre la situación que atraviesa la compañía Air Berlín, su evolución y su posible desenlace, a través de la prensa alemana especializada en el sector y a través de un contacto fluido con las aerolíneas.

La Palma está presente durante estos días en dos importantes eventos de promoción turística que se celebran en Düsseldorf: la acción de marketing Regional Get Together organizada por el turoperador Thomas Cook, y la feria especializada en naturaleza y senderismo Tournatur.

La empresa de comunicación Lieb Management, contratada por el Cabildo de La Palma para la promoción del destino en Alemania, Austria y Suiza, representará a la Isla Bonita en el Regional Get Together y en la feria Tournatur. Regional Get Together es una acción de marketing enmarcada en el acuerdo que el Servicio de Turismo tiene con el turoperador Thomas Cook como parte de la estrategia de promoción 2017.