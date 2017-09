La madre del niño con Asperger apartado de clase: “El chat de los padres me dio vergüenza ajena”

La polémica desatada por las capturas de un chat de WhatsApp, en el que varias madres celebraban la decisión del centro escolar San Antonio de Padua (Buenos Aires) a uno de los niños con Asperger, ha sido contestada por Paola, la madre del menor.

“Al niño le gusta tener amigos, él lo intenta, más allá de que a veces no entienda los juegos de sus amigos”, explica. “Ver lo que escribieron las madres me generó angustia y vergüenza ajena. Pedí una reunión con la directora de la escuela para que me ponga por escrito por qué cambiaron a mi hijo de sección. Verbalmente me dijo que lo hacía para ‘aliviar al curso'”, en declaraciones que recoge el diario argentino Clarín.

La madre ha explicado que las presiones de los otros padre comenzaron el pasado mes de julio, cuando en uno de los días de clase “de los 35 niños fueron solo 11 ese día. Yo lo mandé como todos los días. Él me dijo que habían ido muy poquitos niños, y yo pensé que era por la lluvia. Fui una ingenua. Otra madre me contó después qué había pasado. Así pedían los papás que sacaran a mi hijo”.

Paola aclara que a pesar de los esfuerzos del centro escolar por integrar al pequeño, los otros padres presionaron hasta conseguir lo que querían, que el niño de Paola no compartiese clase con sus hijos. Ahora el colegio ha optado por una “solución a medias” para que el menor con asperger siga asistiendo a clases pero repartiendo su jornada y no pierda el contacto con sus amigos.

“Yo me puse en el lugar de estas madres, pero ellas no se pusieron en nuestro lugar”, dice Paola.

Por otra parte, una de las madres del polémico grupo de WhatsApp ha querido salir al paso de la polémica y asegura, en declaraciones a Todo Noticias, que “nunca discriminaron al niño” y que las capturas filtradas a los medios no “reflejan la realidad”.

Esta madre ha contado que el hijo de Paola tuvo episodios violentos “agrediendo a sus compañeros y lanzado objetos a profesores y niños”. El centro, añade, no hizo lo suficiente por integrar al menor y “no tenía ningún acompañante terapéutico”, por lo que pidieron al colegio que tomase cartas en el asunto.

“Me hago cargo de lo que dije: Es un alivio para nuestros hijos”, ha dicho.