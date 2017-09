La madre de un niño con autismo denuncia “amenazas” de Educación

Eva Bos Delgado, madre de David Noda, un niño de siete años con autismo, que estudia en el CEIP Adeje, denuncia amenazas de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias , según ella, “por no aceptar el informe psicopedagógico del niño” realizado por dicho departamento del Gobierno.

La madre de David indica que “ellos mantienen su postura de que está todo bien hecho. Yo sigo diciendo que no, porque no se puede basar un informe en pruebas efectuadas en tan solo dos días, sino que la observación debe ser más continuada en el tiempo”, observaciones que realizó tras una reunión en la inspección educativa en Santa Cruz de Tenerife, el pasado día 20, con presencia de coordinadores y orientadoras especialistas en TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) y una inspectora, junto a Eva Bos. La madre de David Noda entiende que “en la parte final del acta de aquella reunión es donde aparece la amenaza”, que no es otra cosa que “intentar que deje de quejarme, pero yo entiendo que ser parte activa de la Educación, también incluye la queja y crítica para la mejora de la misma”, relata Eva Bos, que añade que, “pese a tener veinte mil discrepancias, yo no he dejado de mandar a mis hijos al colegio, ni como protesta ni como chantaje hacia ellos”, insistiendo que “principalmente lo que más me molesta es la amenaza, el resto son disputas normales porque la realidad es que no pueden evaluar bien a un niño porque están faltos de personal y se les acumula el trabajo”, indica una madre que lleva años luchando por el bienestar de su hijo, que por sus condiciones necesita un Aula Enclave.

Eva Bos entiende como amenaza la parte final del acta del 20 de septiembre: “… En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicación y compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para su proceso educativo…y el director del centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia para que se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda”.