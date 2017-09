La mayor erupción solar en doce años, captada desde El Teide y La Palma

La mayor erupción solar en más de 12 años –y la octava desde que se iniciaron los registros modernos en 1996–, ha sido capturada con gran detalle por investigadores de la Universidad de Sheffield a través del telescopio solar sueco de 1 metro gestionado por el Instituto de Física Solar (ISP) de la Universidad de Estocolmo en el Observatorio del Roque de los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

La explosión enorme de radiación, que no fue dañina para los seres humanos debido a la atmósfera protectora de la Tierra y a la distancia del Sol, ocurrió de forma inesperada el pasado miércoles 6 de septiembre de 2017.

La llamarada fue una de las tres llamaradas de la categoría X –el tipo más grande de llamarada– observada durante un período de 48 horas. La más fuerte ocurrió a las 13:00 GMT y alcanzó X9.3.

También, la llamarada fue captada por uno de los instrumentos de la red internacional de Sismología Solar GONG ubicado en el Observatorio del Teide, al que pertenecen las siguientes imágenes.

NSO’s #GONG site in El Teide, Spain captured this morning’s X9.3 #SolarFlare in all of its glory. pic.twitter.com/IsH1RuRG8g

— NatlSolarObservatory (@NatSolarObs) 6 de septiembre de 2017