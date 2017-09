Con la mirada en Cataluña

Cataluña está viviendo, especialmente en los últimos días, un momento histórico, cuyas decisiones no solo afectarán a esta comunidad autónoma, sino a todo el país. De hecho, buena parte de España tiene la mirada puesta en esta región, con la incógnita de saber qué ocurrirá finalmente este domingo, 1 de octubre, fecha elegida para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pese a que esta consulta ciudadana impulsada por la Generalitat ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y las fuerzas de seguridad del Estado frenan cualquier acción en este sentido, aún se desconoce si los promotores de la medida buscarán fórmulas alternativas para que se pueda votar.

Canarias es una de esas regiones que está con la vista puesta en Cataluña. No solo por los últimos movimientos, que sin duda marcarán el devenir del país, sino también porque algunos de los sectores sociales de las Islas comparten ese sentimiento de reclamar mayores cuotas de autonomía e, incluso, la independencia.

Los isleños están al tanto y tienen una opinión sobre todo este proceso. Así lo ha constatado DIARIO DE AVISOS al entrevistar a un grupo de ciudadanos sobre lo que acontece en los últimos tiempos en Cataluña y en la posibilidad de que sus ciudadanos decidan sobre su futuro. Como no puede ser de otra manera, las visiones son muy variadas. Así, buena parte de los encuestados critica las decisiones del Gobierno catalán, especialmente el ir en contra de los marcado por la ley y la Constitución, aunque otro sector se manifiesta a favor de que este territorio decida sobre su futuro. Acerca del tipo de votación que se debe llevar a cabo, en caso de que se permitiera por las autoridades competentes, algunas personas sostienen que esta decisión debe recaer en todos los españoles, al ser una medida que afecta a la totalidad del país, mientras que otras voces se muestran partidarias de que solo tienen que decidir los propios catalanes, dado que es un asunto de este territorio. En cuanto a un posible escenario en el que Cataluña lograse la independencia, la mayor parte de los cuestionados no confía en que, desde el punto de vista económico, esta posibilidad sea viable.

Por otro lado, la actuación del Gobierno nacional, sobre todo en los últimos días, no convence a la mayoría de las personas que se han pronunciado, aunque algunas avalan las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

“Antes, yo también defendía la independencia de Canarias”

“No creo que le den la independencia a Cataluña y, además, la Constitución no la están respetando”, afirma Víctor Hernández, quien opina que finalmente no se podrá llevar a cabo la votación. “Hace años defendía también la independencia de Canarias, pero luego he entendido que aquí dependemos de Madrid, Madrid de Europa y sin Europa no se hace nada”, añade.

“Si quieren salir del país, que pidan opinión a toda España”

“Esta situación me parece una barbaridad, se está sacando de contexto; se quiere salir de las normas y estas están establecidas y tenemos que acatarlas”, indica Alfredo Boss. “Si quieren salir del país que pidan opinión a toda España”, añade, a la par que matiza que la hipotética independencia tendría consecuencias para todo el territorio. “Hay que mantener la unidad”.

“Cada región debe tener la libertad de expresar sus sentimientos”

“Cada región debe de tener su sentimiento y la libertad de expresarlo”, indica David Artero, quien recalca que está a favor de que se deje decidir a esta comunidad autónoma sobre su situación. En cuanto a un futuro fuera de España, afirma que Cataluña “lo tendría un poco complicado”. Por último, critica la gestión del Gobierno nacional en este asunto”.

“Es un despropósito, no se puede dividir España”

“Me parece un despropósito. No se puede dividir el país. España es una, ha sido una toda la vida y no podemos hacer este referéndum porque luego todos querrán”, precisa María Doleres Hernández. Asimismo, no descarta que este sentimiento independentista pueda instalarse, de nuevo, en Canarias. “El Gobierno nacional no sé si podría hacer más o menos, está aguantado”, asevera.

“Tenemos derecho a elegir, aunque creo que saldrá el ‘no”

“Los catalanes tenemos derecho a poder elegir lo que queremos ser”, indica Alfredo Estefanell, catalán afincado en Tenerife, quien, además, se muestra convencido de que en la consulta saldrá el no. “No es viable la independencia porque la región no vive solo de lo que produce”, añade. Por último, critica tanto la gestión del Gobierno nacional, como del catalán.

“Pienso que la legalidad debe imperar en este proceso”

“Toda esta situación me parece una pena porque se está fomentando un ambiente de odio, antidemocrático, que nada tiene que ver con las ideas”, puntualiza María Jesús de la Cruz. “Pienso que la legalidad debe imperar y dentro de esta todo es posible. La Constitución se puede modificar, si el camino lleva a que se vote y se independice, pero todo dentro del marco legal”

“Se les debería dejar votar, aunque creo que saldría el ‘no”

Ante lo que en estos días acontece en Cataluña, Sonia Alcaraz se muestra a favor de que el Gobierno español permita la realización de una votación para que se decida sobre el futuro de la región. “Creo que se les debería dejar votar y opino que saldría el no porque, en general, no se quieren independizar”. Asimismo, defiende la actuación del Ejecutivo nacional.

“Lo peor que ha hecho el Gobierno es no ser democrático”

“Un estado maduro, como pretende ser España, debería dar la oportunidad de votar, como en su momento hizo Reino Unido o Canadá”, indica Tumas Mora. A su juicio, en esta consulta deberían solo participar los catalanes. “No sé qué pinta un canario o un madrileño votando”, indica. Por último, asegura que lo peor que ha hecho el Estado es “no ser democrático”.