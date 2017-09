La oposición ve intolerable que Zebenzuí no se vaya y acusa al PSOE y CC de mantenerlo

Todos los grupos municipales de La Laguna menos el de Coalición Canaria se ratificaron ayer en su postura de que el concejal del PSOE Zebenzuí González, famoso en todo el país por enviar unos wasaps machistas y vejatorios para empleadas del Ayuntamiento, tiene que abandonar el cargo que ocupa, en declaraciones a este periódico justo a la semana de publicarse este escándalo, que tanto daño hace a la imagen de la Ciudad de Los Adelantados. Sin embargo, solo los grupos de la oposición criticaron con especial dureza tal circunstancia, mientras que el PSOE (socio de CC en el gobierno lagunero) se limitó a recordar que ha pedido a Zebenzuí que se vaya. Por su parte, tanto Unid@s se puede como XTF-Nueva Canarias y Ciudadanos criticaron con dureza lo que consideran una estrategia de CC y PSOE para mantener a Zebenzuí en el cargo y así evitar una posible moción de censura, por cuanto el relevo del concejal, Silvia Maestre, sí apuesta por el relevo del hoy alcalde, José Alberto Díaz, y su voto sería decisivo para el éxito de tal iniciativa.

Respecto a la pregunta sobre el hecho en sí de que Zebenzuí no haya dimitido, a pesar del repudio unánime del Consistorio acordado el pasado viernes, Santiago Pérez (XTF-NC) dijo que “Zebenzuí es un ser errante y por lo tanto presa preferida de ATI a la hora de llegar al poder o mantenerse”. Por su parte, Antonio Alarcó (PP) fue tajante a la hora de señalar que, si Zebenzuí se queda, “contamina al Ayuntamiento de La Laguna”, por mucho que añadiera que “hay que respetar su decisión de no irse, pero desde el Partido Popular no tenemos dudas e insistimos en que tiene que marcharse”. Rubens Ascanio (Unid@s se puede) consideró que “si Zebenzuí González no se va, obliga al resto de concejales a hacerle un vacío absoluto”, mientras que Teresa Berástegui (Cs) argumentó que “el acta le pertenece al concejal a pesar de haberse presentado representando unas siglas, nosotros ya lo sufrimos en el Cabildo de Tenerife. No tenemos más armas que denunciar una y otra vez que alguien que habla de una manera tan despectiva de las mujeres no puede representar a los laguneros”. Respecto al PSOE, desde su gabinete de prensa se recordó que “Zebenzuí González ha cometido un grave error y por este motivo ha sido suspendido de militancia, retiradas sus competencias de gobierno y le hemos pedido que presente su renuncia al acta de concejal”.

Otra cosa bien distinta es por qué no se va. Para Berástegui, “es increíble que el PSOE no tome medidas inmediatas” y “el grupo de gobierno está dejando pasar el tiempo para que el tema se enfríe y, entre expedientes y suspensiones de militancia, se cumplan los ocho meses para que no se pueda presentar la moción de censura”. Tampoco tiene dudas Ascanio: “Si no se va es porque el PSOE no le exige la entrega del acta o le viene bien al equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna”.

Por último, Santiago Pérez avisó de que “si no se va, no vamos a resignarnos”, para sentenciar -no exento de ironía- que “si ATI pretende mantener a Zebenzuí en el cargo, van a tener que hacerlo meciéndolo entre sus brazos”.

El edil desprecia el repudio unánime e insiste en que se queda

Que no se va. Lo dijo nada más saberse la noticia y lo ha ratificado públicamente, por mucho que todo el Ayuntamiento mostrara su repudio por estos mensajes a través del WhattsApp: “Yo a follar”; “jejejejeje”; “con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento”; “y después a hacer campaña por frikis”; “jejejejeje”; “perdón”; “me equivoqué de grupo”. Zebenzuí argumenta ahora que no dimitirá mientras se tramita su expediente disciplinario en el PSOE, que duran seis meses o más, como en el caso de Javier Abreu.