La pregunta sobre sexo más rara de la historia de ‘First Dates’

Con la boca abierta. Así se quedó Sandra, vallisoletana de 36 años, después de Javier, un madrileño de 39 años, le hiciera las preguntas sexuales más raras de la historia de First Dates.

Y es que, por lo visto, Javier tiene un sentido del humor bastante peculiar, aunque no le bastó para ganarse el corazón de Sandra. La vallisoletana le confesó que “desde que tenía tres años tengo una colección muy grande de Mortadelo”, a lo que al madrileño solo se le ocurrió responder con la siguiente cuestión: “¿Te has liado alguna vez con un chico que se pareciese a Mortadelo?”. La cara de WTF de Sandra fue espectacular. “Creo que no…”, acertó a contestar. Pero Javier insistió: “¿Y no tienes a Mortadelo como fantasía sexual?”. “No, tampoco…”, afirmó la chica, que ya en esos momentos no sabía dónde meterse.

Javi ha derrochado romanticismo, aunque sin éxito con Sandra. Menos mal que el romanticismo de Javi no tiene fin #FirstDates441 pic.twitter.com/tgfiKLmneo — First dates (@firstdates_tv) 26 de septiembre de 2017

“Me hacía preguntas raras todo el rato, preguntas muy muy raras”, explicó Sandra a la cámara, quien ha sido generosa al limitarse a afirmar que “su sentido del humor no me ha gustado nada, me parece muy absurdo, como muy cogido por los pelos, como muy forzado”.

¿Más ejemplos?: “¿Has tenido algún calendario, así, sexy, alguna vez? Tengo que saber, por si llego a tu habitación, no sorprenderme con una manguera” o “¿Vives sola? ¿Quieres algún huésped, te gustaría compartir lecho?”.