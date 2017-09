La ruptura del pacto de Lanzarote abre el abanico de la censura a CC

En el Cabildo de Lanzarote han instalado una puerta giratoria. Tras la ruptura del pacto por el que el PSOE (5 consejeros) sostenía a Pedro San Ginés, se abre un amplio abanico para desalojar al presidente de la corporación insular. Aun cuando va a ser muy complicado gestionar con 7 (CC) más 1 (PIL) durante los dos años que quedan del mandato, no será tan fácil configurar una mayoría alternativa que garantice la estabilidad. Veinticuatro horas después de anunciarse el divorcio, que se escenificó ayer con la suspensión del pleno extraordinario al no compartir la oposición -salvo NC- el carácter de urgencia que le había otorgado San Ginés, las fuentes consultadas por este periódico sugieren varias opciones. Todas ellas pasan por el PSOE, mientras que la participación de los tres representantes del PP sería importante pero no imprescindible.

Además de los mencionados partidos, Podemos tiene 3 escaños; Somos, 2; Ciudadanos, 1, y Nueva Canarias, uno también. Con esos números en la pantalla de la calculadora, la fórmula más sencilla -se necesita un mínimo de 12- sería la configurada por el PSOE, el PP, Podemos y Somos. Sin embargo, la mezcla de esas siglas daría como resultado un cóctel explosivo. Por eso, cobra fuerza la idea de que algunos de los firmantes no entren en el equipo de gobierno. El jueves, la secretaria general de los socialistas conejeros, Dolores Corujo, proclamó que su partido asumía “la responsabilidad de liderar la oposición” y reconoció que ha habido contactos con otras formaciones políticas. Desde el anonimato, otras voces dejaron caer la incongruencia que supondría dar “un salto en el vacío, sin red”. Que se ha hablado al respecto no es, por lo tanto, una hipótesis sino un dato objetivo. En el PP, su presidenta insular, Astrid Pérez, transmitió ayer al DIARIO que analizarán la situación y que, una vez que lo debatan en los órganos internos, tomarán una decisión. “Este desenlace no nos ha cogido por sorpresa, porque se llevaban francamente mal, con desplantes constantes”. El riesgo a una operación fallida hace de la prudencia un aliado necesario.

El tiempo ha demostrado que la afinidad entre CC y el PSOE era ficticia. Al final, los socialistas pasaron en su día por el aro por imposición de la ejecutiva regional en el marco de los acuerdos en cascada, que a partir del congreso de mediados de septiembre rechazarán formalmente. Aunque firmaron en junio de 2016, no se incorporaron hasta marzo tras un bloqueo por la destitución del jefe de la Oficina del Plan Insular. “Lo que queremos es autonomía para desarrollar nuestra acción pública”, se justificó el secretario de Organización y cabeza de lista, José Juan Cruz.

“No lo esperaba y menos con un mensaje de wasap”

Pedro San Ginés expresó ayer su “sorpresa” y “perplejidad” por el desmarque del PSOE. “No lo esperaba, francamente, y menos con un mensaje de wasap”, comentó en una rueda de prensa en referencia a la manera en la que José Juan Cruz, vicepresidente hasta entonces, se lo comunicó el jueves.