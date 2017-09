La tierna reacción de este perrito al ser regañado por su dueño, fenómeno viral

El video publicado en Facebook hace solo 3 días por Sergio Andres Sanguino ya tiene más de 8 millones de reproducciones y casi 100 mil reacciones. Y es que la cara de este perrito mientras era regañado por su dueño es demasiado tierna.

“No más pollito ni salidas al parque” y “No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de ‘yo no fui’”, le advierte al cachorro. “Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días”.