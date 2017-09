La vuelta al cole más ‘real’

Pocos minutos pasaban de las 8.00 horas cuando las primeras familias se acercaban al CEIP San Matías. Aún faltaba media hora para que el centro abriese sus puertas, de nuevo, tras el verano. Este inicio de curso viene marcado por el protagonismo nacional que ostentará el este colegio público, ubicado en el barrio que le da nombre, ya que ha sido el elegido por la Casa Real para que la reina Letizia inaugure, de forma oficial, el curso escolar el próximo martes.

A las puertas, se podían observar los nervios de los niños que retomaban sus estudios o que lo iniciaban en este centro por primera vez, que se entremezclaban con la alegría de quienes se reencontraban con sus amigos tras tres meses de vacaciones.

Los familiares de los pequeños -en su mayoría madres- también se saludaban después de algún tiempo sin verse y confesaban a este medio que estaban contentas de que este año el colegio de sus hijos sea el que inaugure de forma oficial el curso escolar en toda España. Así, por ejemplo, Yaiza señaló que está “contenta” por la visita de su Majestad. Además, explicó que en la mañana de ayer le había costado un poco a su hijo levantarse, pero que aún así estaba alegre de regresar al colegio.

Otra de las madres que no quiso perderse la vuelta al cole, al igual que la anterior, señaló que la primera jornada de curso había ido bien, sin problemas tras escuchar el despertador. “Hoy tiene ganas de ir al colegio, pero mañana ya no sé”, afirmó. Alicia también acudió ayer pasadas las 8.00 horas a llevar a su hija al centro. Insistió en que es importante prestar atención al colegio siempre, “y no solo con la visita de la Reina, aunque indicó que esta elección de la casa Real le ha parecido muy bien. A las 8.30 en punto se abrieron las puertas del colegio y los pequeños empezaron a correr rampa arriba -arreglada para la ocasión- hasta llegar al patio central. El director, Jacinto Díaz, fue el encargado de dar la bienvenida a padres, madres y alumnos y de dar paso a la entrada de cada grupo a su aula, con su correspondiente profesor.

En ese momento en el que los escolares ya se despedían de sus padres empezó a verse alguna que otra lágrima, pero muy pocas, ya que la mayoría reflejaba alegría, al menos durante la jornada de ayer. “El niño ese está llorando”, decía uno de los pequeños, sorprendido, mientras desfilaba junto a su maestra y sus compañeros rumbo a su aula.

370 alumnos

El CEIP San Matías, con casi cuatro décadas de historia, se localiza en el barrio de Taco, en el municipio de La Laguna. El centro dispone de 370 alumnos matriculados en las fases de Infantil y Primaria, aunque esta cifra puede verse incrementada aún en los próximos días. De hecho, en la mañana de ayer una familia procedente de Venezuela y otra de Marruecos estaban inscribiendo a sus hijos. Pese al descenso de escolares provocado por la caída demográfica en toda Canarias, este colegio ha mantenido más o menos estable su nivel de alumnos, explica a DIARIO DE AVISOS el director.

La comunidad educativa la completan una treintena de docentes y un AMPA, según señala, muy implicada y colaborativa.

La mayoría de los alumnos de este colegio residen en el barrio, “procedentes de familias trabajadoras”, indicó Díaz. Uno de los aspectos sobre los que llamó la atención es la gran implicación de los padres en las acciones que lleva a cabo el colegio, al igual que a la hora de organizarse en diferentes colectivos. “Tenemos una convivencia muy buena en el colegio, la llevamos trabajando ya tiempo y se ha reducido significativamente la conflictividad”, precisa el responsable.

Estas instalaciones han sido pioneras a la hora de poner en marcha proyectos educativos, apostando desde hace décadas por esta metodología. De hecho, el CEIP San Matías fue el centro elegido para contar su experiencia en una iniciativa nacional que busca incidir en la colaboración con los barrios donde se hallan. También el pasado año, el curso de cuarto de Primaria recibió el segundo premio de energías limpias Play Energy.

El colegio lleva años inmerso en la enseñanza bilingüe, primero con el proyecto CLIE, y ahora con el PILE. También cuenta con un huerto escolar, dos aulas Enclave, un plan de alimentación saludable y recibirá el apoyo de docentes para el Proyecto Impulsa de refuerzo a la diversidad. Por último, el director afirmó que la comunidad educativa está muy contenta con la visita de la Reina, ya que supondrá un impulso a la visibilización del centro y de lo que ahí se realiza.

Una comunidad educativa que se ha adelantado a otros colegios

Este es el tercer curso que Jacinto Díaz ocupa la dirección del CEIP San Matías. Uno de los aspectos en los que hace más hincapié es en la innovación, ya que ha sido pionero en la puesta en marcha de muchos proyectos educativos, adelantándose así a otros centros.