Las imágenes más impactantes del huracán Irma llegan a Twitter

La amenaza del huracán Irma, que ya ha tocado tierra este domingo en los Cayos de Florida con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, deja huella tanto en el estado afectado como en las redes sociales. Y es que numerosos usuarios de Twitter han compartidos las imágenes más impactantes del fenómeno meteorológico.

Ante la alarma de un posible huracán devastador para Estados Unidos, las autoridades locales han ordenado la evacuación de 6,5 millones de personas.

Winds 50-60 mph in #HollywoodBeach the howling winds are frightening. @nbc6 @weatherchannel MORE LIVE NOW ON NBC 6 pic.twitter.com/Xn1vlNAzIh

— Melissa Adan (@MelissaNBC6) 10 de septiembre de 2017