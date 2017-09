“Con las microalgas, el Gobierno canario ha hecho una mala gestión y ha dejado a los ayuntamientos huérfanos”

En el Partido Popular lo señalan como uno de los políticos con mayor proyección. Es joven, tiene 41 años, y desde 2015 es alcalde de Santiago del Teide, municipio que gobierna con mayoría absoluta. A pesar de los piropos de sus compañeros, Emilio Navarro afirma que no se ve haciendo política más allá de su localidad natal, aunque en esta entrevista opina por primera vez públicamente sobre distintos aspectos de la realidad política del Archipiélago.

-Las costas de su municipio, que atraen a un elevado número de turistas, se han visto afectadas por el bloom de las microalgas. ¿Qué lección hemos aprendido de este fenómeno?

“La crisis de las microalgas ha venido bien para que muchas administraciones se pongan las pilas y para darnos cuenta de cómo estamos. Los ayuntamientos del Sur hacemos un gran esfuerzo con los vertidos, tenemos las estaciones de bombeo y emisarios funcionando con controles de empresas externas. En ese sentido, el trabajo de los municipios está hecho y bien hecho, aunque es verdad que hemos perdido muchos años en tener depuradoras comarcales”.

-La gestión de esta crisis por parte del Gobierno de Canarias ha provocado la salida de toda la oposición, que le reprocha su “falta de reacción y de información”. Las redes sociales también han sido un clamor este verano. ¿Cómo ha timoneado el Ejecutivo regional este problema?

“Los ayuntamientos nos hemos encontrado solos en este fenómeno. Hacíamos analíticas por nuestra cuenta, hablábamos entre alcaldes, contrastábamos informes de empresas, pero no teníamos claro si debíamos de prohibir el baño. Los socorristas nos preguntaban en las playas y nosotros tomábamos las decisiones, poniendo la bandera roja o amarilla, porque lo que nos llegaban eran recomendaciones. Nunca hubo un mensaje claro por parte del Gobierno de Canarias porque tampoco ellos tenían la información clara. Ha habido una mala gestión y han dejado a los ayuntamientos huérfanos ante este fenómeno”.

-Cambiemos de asunto. Hablemos de política. ¿Cómo valora el actual momento de su partido en Canarias y el liderazgo de su presidente, Asier Antona?

“Asier es el líder idóneo para nuestro partido y para aspirar a la presidencia del Gobierno de Canarias. Es un gran gestor y está haciendo un magnífico trabajo, aunque es verdad que hay que hacer muchas cosas dentro del partido y hay que dejarle tiempo”.

-¿Comparte su estrategia de no entrar al Gobierno de Canarias después de las negociaciones abiertas con CC?

“Sí. Yo era de los partidarios de no entrar, porque nos iba a perjudicar más que a beneficiar, aunque viendo la gestión que está haciendo el Gobierno de Canarias igual hubiese sido mejor entrar a gobernar y hacer las cosas bien. Asier ha sido valiente poniendo los puntos sobre las íes y al romper las negociaciones, porque no podemos estar esperando a que CC decida sobre otro partido o cuándo es el momento para que nosotros podamos entrar. Ya no había tiempo material en poco más de un año para poner en marcha las políticas que había diseñado el PP en su programa. Creo que ahora estamos bien posicionados para las próximas elecciones”.

-Y con la actual situación política, con un Gobierno en minoría, un PSOE que inicia una nueva etapa, y una oposición que sube la intensidad de sus críticas, ¿qué panorama vislumbra para el resto de legislatura?

“Será complicado para el Gobierno, y Fernando Clavijo tendrá que tener mucha mano izquierda para poder sacar adelante todos los temas importantes, empezando por los próximos presupuestos. En ese sentido, el PP será responsable con todos los temas de interés para Canarias, y estoy seguro de que esa será la línea del resto de la oposición”.

-Tras la censura de Icod y la marcha del Psoe del Gobierno de Lanzarote, ¿intuye algún nuevo episodio de inestabilidad institucional?

“Sé que hay algunos municipios, y no solo en Tenerife, que están un poco incómodos, donde podría ocurrir algo. Los últimos acontecimientos en La Laguna también pueden desestabilizar el Gobierno local. De aquí a que lleguen las elecciones pueden pasar muchas cosas”.

-Después del escándalo de los wasaps, ¿Zebenzuí González debe entregar el acta de concejal en La Laguna?

“Creo que sí, por responsabilidad. Ya no solo por el contenido sexual de los mensajes, que es muy grave; también porque ha llegado, como él confiesa, a “enchufar” personas no por su valía sino por el sexo. Y eso es un delito. Por ética debería marcharse, pero no seré yo quien lo tenga que decir”.

-A usted se le considera un valor en alza en su partido desde que ganó por mayoría absoluta la alcaldía de Santiago del Teide en 2015. ¿Dónde está el futuro político de Emilio Navarro?

“No me veo en otro sitio que no sea Santiago del Teide. Estoy encantado trabajando para mi municipio y para mi gente. Me gusta la política local, disfruto con ella. A fecha de hoy podemos decir que ya hemos cumplido el 70% de lo que llevábamos en el programa electoral. En el Cabildo y en Parlamento se trabaja de otra forma. No me veo mucho más allá de este municipio”.

-El Anillo Insular, a falta del tramo definitivo que unirá el Norte con el Sur, ha transformado el oeste de la Isla y, especialmente, el casco urbano de su municipio, ahora con mucho más movimiento. ¿Les ha cambiado la vida?

“Sí, nos ha conectado. Hemos conseguido con esta obra un mayor bienestar para nuestros vecinos que ahora tienen más fácil el desplazamiento para el hospital de El Mojón o La Candelaria o para realizar cualquier gestión administrativa en Arona, Adeje o, incluso, en Santa Cruz. Y, por otro lado, nos ha dado dinamismo económico, vienen más turistas, y hay más ojos pendientes de Santiago del Teide para invertir, lo que se traduce en más empleo. Ahora mismo estamos redactando el Plan General pensando en las mejores condiciones de conectividad por el tramo sur y pensando ya en el tramo norte y en la regulación que pueda establecer el Cabildo en Masca”.

-En el capítulo de obras, ¿cómo marchan los trabajos en la playa de Los Guíos?

“Nos acaba de llegar la autorización para realizar la obra, es decir, eliminar el muro de hormigón en el interior de la playa y un quiosco, lo cual nos permitirá ganar en amplitud. Ese muro nos creaba una contraola que es la que se lleva la arena. Buscamos recuperar el origen de la playa. Además, el talud se ha reforzado y ya hemos hecho algunos trabajos de dragado de arena. Los vecinos podrán disfrutar de una playa digna el próximo verano en Los Gigantes, que es un núcleo declarado Bien de Interés Turístico Nacional. Es una obra muy importante para empezar el despegue de esa renovación que buscamos en esta zona”.

-¿En qué momento se encuentra el proyecto para atraer a Los Gigantes cruceros de pequeño y mediano tamaño?

“Ahí tiene mucho que ver el trabajo que realizamos con el subdelegado del Gobierno y con el capitán marítimo. Hemos constituido una mesa multisectorial, donde están representados los prácticos, expertos del Instituto Oceanográfico y representantes de la Marina y de la Armada. Estamos trabajando en algunos informes que nos quedan pendientes para garantizar la seguridad de los buques en su aproximación a la costa”.

-¿Los barcos fondearían fuera?

“Sí, y los desembarcos se realizarían con embarcaciones de nueve metros. Lo único que nos piden es ese atraque de nueve metros, que ya está hablado con el puerto. También está hablado el control aduanero, que correría a cargo de la Policía Nacional”.

-En cuanto a la construcción de nuevas instalaciones hoteleras, ¿qué nos puede decir?

“La nueva Ley del Suelo nos va a permitir trabajar en diferentes líneas a través del nuevo planeamiento que estamos desarrollando. Es verdad que la zona costera está colmatada y quedan pocas parcelas para desarrollar algo grande, así que tenemos que pensar en cosas pequeñas. El desarrollo que ya planteamos en Santiago del Teide es de hoteles de cinco estrellas, ya que los que tenemos son de cuatro. Tendremos un desarrollo ordenado y con un producto diferenciado”.

-Usted ha lanzado varias advertencias sobre el riesgo de desprendimientos para los usuarios de la carretera de La Vetita, que conecta Tamaimo con Guía de Isora y el Anillo Insular. Ahora vuelven las lluvias; ¿Le preocupa que pueda producirse un accidente?

“Mucho, porque, además, el tráfico ha aumentado. Hemos remitido varios informes de la Policía Local tras varios desprendimientos que, afortunadamente, se han producido de madrugada. Es verdad que el Cabildo ha hecho algunas actuaciones para mejorar la seguridad, sobre todo contenciones y limpieza de piedras sueltas, pero me preocupa muchísimo que pueda ocurrir lo que pasó en Teno, ya que es una carretera similar y con una altura parecida. Así lo hemos hecho saber, por escrito, al Cabildo; ahora lo que nos planteamos es que la obra se incluya dentro del convenio de carreteras Canarias-Estado. En ese sentido, ya he tenido algunas conversaciones con algún diputado nacional de mi partido”.

-Hablando de seguridad, también pide el traslado de una parada de guaguas en la parte alta de Puerto Santiago, donde se recogen escolares.

“Nos parece muy peligrosa, está junto a una rotonda, en una curva con poca visibilidad. También hemos remitido varios informes a la Consejería de Educación en los que pedimos que la guagua haga otro recorrido para recoger a los chicos con total seguridad, pero hasta ahora no nos han hecho caso”.

-Su municipio alberga la primera Oficina de Atención al Turista Extranjero en Canarias. Se presentó el 7 de junio, en un acto que contó con la presencia del secretario de Estado de Seguridad, y se anunció que comenzaría a funcionar después del verano. ¿Ya hay fecha?

“Sí, el día 1 de octubre empezará a prestar servicio. Ya estamos con el convenio con la Universidad de La Laguna para el traductor. A partir de octubre comienzan a llegar las bandas organizadas especializadas en robos, después de actuar en verano en la costa mediterránea, aprovechando el boom turístico. En ese sentido, el subdelegado ya ha mantenido contactos con todas las policías locales de la Isla”.

-Santiago del Teide registra una baja tasa de paro, concretamente un 6,8% de la población activa. Es, junto con Adeje, el municipio de la comarca con menor índice de desempleo…

“El año pasado iniciamos una línea de subvención a los emprendedores con mucho éxito y eso se ha notado este año. Consideramos al comercio como producto turístico y creemos en la renovación e innovación de empresas para que obtengan mejores resultados y generen empleo. Vamos a fomentar la renovación de fachadas de comercio y de mobiliario”.

-Disípenos, para terminar, una duda: ¿Santiago del Teide está en el sur o en el norte de la Isla?

(Risas) “Es una buena pregunta. La parte turística está más al sur, y la parte de medianías y la zona alta se asocia más al norte. La clave es saber jugar con eso y según nos interese estamos en un lado o en el otro”.