Abierta una investigación sobre las ‘narcopalomas’ de la cárcel Tenerife II

Las palomas mensajeras que usan los reclusos del Centro Penitenciario Tenerife II para introducir objetos como teléfonos móviles y sustancias estupefacientes de forma ilegal (o al menos intentarlo) tienen que haber nacido dentro del recinto o haber tenido pichones en el mismo. Así lo advierten varios colombófilos consultados por DIARIO DE AVISOS, que ayer adelantó en exclusiva el hallazgo de una de estas palomas con un móvil adosado a su espalda dentro del perímetro de la referida instalación penitenciaria ubicada dentro del término municipal de El Rosario.

Por su parte, varios portavoces de los sindicatos de los funcionarios de prisiones reconocieron ayer que en el trabajo ya se había propagado lo acaecido con esta paloma, pero que la preocupación es mayor sobre la posibilidad de que se utilicen drones para el mismo fin, lo que al parecer ya se ha detectado en alguna prisión peninsular. Eso sí, todos coinciden en que las carencias de medios humanos provocan un descenso general de la seguridad en el centro. Por su parte, las autoridades se limitaron ayer a reconocer que hay una investigación abierta sobre lo acaecido.

Respecto a la posible existencia de un palomar clandestino en Tenerife II, un conocido colombófilo tinerfeño que prefiere no desvelar su identidad explicó ayer a este periódico que, para él, no hay duda alguna: “Tiene que haber un palomar allí, o algo que haga las funciones del mismo, porque no basta con darles de comer habitualmente. O nace o ha tenido crías; si no es así, la paloma no retorna a ese sitio”.

Respecto al peso que pueda portar una paloma mensajera, tanto este colombófilo como el resto de consultados dudan de la efectividad de este método. “Las palomas mensajeros no pueden llevar mucho peso. Es más, solo portan dos anillas, una con un chip y la otra para la competición. Esta segunda es hueca, y puede usarse también para enviar un mensaje. Pero en todo caso hablamos de tan solo unos gramos. A poco que pese el teléfono móvil o la droga, la paloma no puede recorrer mucha distancia porque se cansa, como al parecer le pasó a la de la noticia del periódico”, detallan los expertos en este deporte.

Otro dato relevante sobre ese posible palomar clandestino radica en que, si se logra atraer a la paloma al interior del recinto, sacarla del mismo no resulta complicado, dado que los registros se llevan a cabo de forma sistemática cuando los visitantes entran a la prisión, pero cuando salen solo se producen aleatoriamente y, desde luego, en un número muy inferior.

< > La paloma hallada dentro del perímetro de Tenerife II con el móvil adosado a su lomo. DA

Por su parte, el delegado provincial de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (AFFP), Rafael Paniza, explicó ayer que “el problema de la seguridad, más allá del caso de la paloma interceptada, está claramente relacionado con el déficit de funcionarios existente, tanto en Tenerife II como en el resto de centros. Lo hemos denunciado y seguiremos haciéndolo, como también insistimos en la necesidad de que las conducciones de reclusos sean más frecuentes”. Para Panizo, “lo normal es que se investigue el tema de la paloma, por supuesto, pero nosotros estamos preocupados con el tema de los drones, porque hoy en día están al alcance de mucha gente y hay que tenerlo presente”.

En líneas generales, el representante provincial en este sector de la UGT, Sergio Calamar, coincide con su compañero de la AFFP: “Está claro que la falta de personal tiene consecuencias en la seguridad, como también es verdad que, entre los compañeros, se habla mucho más de los drones, si bien no hay constancia de que se haya utilizado alguno en este centro penitenciario”. En cuanto al caso de la paloma hallada dentro del perímetro de Tenerife II con el móvil pegado a su lomo con cinta, Calamar cree que “no parece que sea la primera vez que utilizan este método para introducir objetos ilegales, aunque ni de lejos estoy diciendo que sea una práctica corriente. Solo que es probable que en alguna otra ocasión han usado alguna paloma”.

El portavoz provincial de CSIF, Bernardo Fernández, insiste en centrar el debate sobre los efectos de la falta de funcionarios respecto a la seguridad: “Si no hay suficientes funcionarios, la seguridad desciende, no tenemos ninguna duda sobre eso. Considero que el caso de la paloma tiene la importancia que tiene, es verdad que apareció dentro del perímetro pero solo fue un intento al fin y al cabo”. En cuanto al tema de los drones, de nuevo este representante sindical destaca la importancia que entre los trabajadores se le da a este asunto: “Los drones preocupan mucho más, es verdad. Hay que tener en cuenta un dato: el Centro Penitenciario Tenerife II tiene aproximadamente unos 120.000 metros cuadrados al aire libre. Es mucho espacio, y ahora los drones son manejados hasta por chicos menores de edad y están al alcance de cualquiera”.

Resta añadir que, como se anticipó, las autoridades responsables de la seguridad en esta prisión tinerfeña se limitaron ayer a reconocer que se investiga lo sucedido con la paloma interceptada, y que a la finalización de tales pesquisas podrán informar con detalle sobre el resultado de las mismas.